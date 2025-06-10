「天天等晚自習國三生搭末班車」暖舉曝光 戴晨志參加畢典見主角

彰化縣42所國中及縣立高中的國中部，今同步舉行畢業典禮，最令人感動的是芳苑國中「等1人公車」故事發酵，不但網友讚爆，勵志作家戴晨志還參加故事主角歐柏誠的畢典，並祝福偏鄉學子努力上進開創屬於自己的人生。

全縣國中同一時間舉行畢典，地方首長和各級民代跑得分身乏術。偏鄉國中學生人數雖不多，畢典照樣辦得精彩，學生總量管制將進入第二年的竹塘國中，7個畢業班製作7支、各3分鐘的畢業影片，作為表演藝術課成果發展，185名畢業生佩戴美術課時自製的五顏六色胸花，有別於一般訂製的塑膠棉紅胸花。

芳苑國中在畢典前一周在學校臉書PO文，頒獎感謝員林客運「王功到二林」路線末班車司機楊文對，在公車站牌停等晚自習結束的國三生歐柏誠上車再開，以免他沒車回二林鎮，四月下旬歐柏誠請假，學校主任發現「公車怎麼沒開走？」過去近一年楊文對默默停等歐柏誠的善行才曝光。這件事經由聯合報首先披露，引起各方注意和讚揚。

知名勵志作家戴晨志今南下出席芳苑國中畢典，喉嚨不舒服的他無法多言，贈書20多冊給學校，也勉勵因家境放棄升學國立明星高中，將就讀中正預校的歐柏誠迎向美好未來。戴晨志告訴校長黃天助，在自己個人臉書分享歐柏誠的故事，有8萬多名網友按讚，顯見故事感人，他一定要來芳中看一看。

芳苑國中競技舞龍、戰鼓舞獅和學業成績等多元成就表現卓著，受家長肯定，今畢業70人，已知新生95人，將編成忠、孝、仁、愛4個班，距上一次有「愛」班已睽違38年，偏鄉人口流失，學生減少，芳中師長對「愛」的重現雀躍不已。

埔心鄉鄰接員林市，非山非市的埔心國中絞盡腦汁辦學，校友會前理事長許增鏞訂出「會考進步2級分以上」就請吃一客大埔鐵板燒，今年92名畢業生就有23人進度兩級分以上，今畢典家長會長陳敏忠加碼，發給會考進步3級分以上的學生每人1千元獎學金，共有9人領獎。 彰化縣埔心國中家長會長陳敏忠，加碼頒發國中教育會考進步3級分以上的畢業生每人1千元獎學金。圖／埔心國中提供 學生總量管制將邁入第二年的竹塘國中，今舉辦創意畢典，畢業生佩戴自製胸花和播放自製影片。圖／埔心國中提供 芳苑國中今送走70名畢業生，準備迎接95名新生。圖／芳苑國中提供

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