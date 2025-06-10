大甲文昌國小設公立幼兒園兩歲專班 今年8月完工

立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取，成功為台中大甲文昌國小取得145萬元經費，設立公立幼兒園兩歲專班，施志昌今天邀相關單位至文昌國小會勘工程狀況，預計今年8月中完工，今年新學年將成為家長育兒的一大助力。

台中市議員施志昌表示，現代家庭在兼顧工作與育兒間常感壓力沉重，尤其是幼兒階段的照顧需求更為繁重。設立兩歲專班，能有效減輕家長與祖父母的負擔，還能讓孩子在發展關鍵期與同儕互動、提早適應團體生活，有助於社交與情緒發展。

施志昌感謝立委蔡其昌積極爭取經費，向教育部國教署與台中市教育局的全力支持致上謝意，他說文昌國小設立兩歲專班後，可結合3至5歲幼兒園班級與未來小學部一至六年級，形成「一條龍」完整教育體系，為地方家庭提供更完善的教育資源。

文昌國小家長會會長張家綸表示，家長對學校新設的兩歲專班深感期待與支持，文昌國小地處市中心，交通便利，專班的設立回應政府鼓勵生育的政策，也讓家中有多位子女的家庭在接送安排上更加便利，大幅減輕家長在生活與工作的雙重壓力。

文昌國小校長許慶昌表示，此次設班經費由國教署補助94萬2500元，約佔總經費65%，台中市教育局補助50萬700元，約佔35%，總計145萬元。工程已於5月底開工，預計8月17日完工，目前已招收13位幼兒，尚餘3個名額，歡迎家長踴躍報名申請。 立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合爭取，成功為大甲的文昌國小取得145萬元經費，設立公立幼兒園兩歲專班，施志昌今天邀相關單位到文昌國小會勘工程進度。圖／台中市議員施志昌提供

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