快訊

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

派兵進駐洛杉磯！加州正式提告川普 范斯：總統絕不會退縮

聽新聞
0:00 / 0:00

疫情害的？南投縣會考5A學生大減 明星國中也退步

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國中教育會考放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上人數，卻比去年少27人，縣議員關心縣內教育狀況。本報資料照
國中教育會考放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上人數，卻比去年少27人，縣議員關心縣內教育狀況。本報資料照

國中教育會考放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上人數，比去年少27人，最具指標性的中興國中人數也滑落，議員質疑教育出狀況；教育處表示，今年會考難度提高，且該屆因疫情改為線上教學，可能影響學習成效，將分析改進。

縣議員簡峻庭表示，南投縣針對國中教育近年以增A減C為目標，其中縣內最具指標性、有明星國中之稱的中興國中，今年國中會考成績卻傳出大幅滑落，全縣縣立國中整體獲5A以上人數也較往年減少，縣內教育是否出狀況，原因為何？

教育處長王淑玲指出，經統計，今年各縣立國中應屆畢業生獲5A以上共146人，比去年173人少27人，其中中興國中雖從去年的逾50人降為34人，但部分國中5A成績則有提升；另，5C成績從去年的360人降為352人，今年略為進步。

針對今年會考5A成績減少，王淑玲認為，除了今年國中會考難度提高，也與大環境有關，本屆畢業生學習期間遭遇新冠疫情，一度改採遠距線上教學，而其教學效果可能與實體上課仍有差距，可能影響學習成效，因此反映在考試表現上。

教育處也表示，縣府在會考成績公布後都會分析整體成績優劣原因並改進，每年也會針對國中7、8年級生進行學力檢測，後續視學生程度訂定學習改善計畫，對學習力較弱的30%學生實施課後扶助計畫，提升其學習能力，強化減C目標。

疫情 國中教育會考 南投縣

延伸閱讀

雙滿級＋三滿分 黎明中學會考表現耀眼

114會考出爐台中僑泰2生奪全國榜首 曝讀書心法

國中教育會考彰化區5人全科滿級分作文也滿分 整體表現出色

苗栗縣國中會考結果出爐 學力表現拔尖、扶弱都搶眼

相關新聞

疫情害的？南投縣會考5A學生大減 明星國中也退步

國中教育會考放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上人數，比去年少27人，最具指標性的中興國中人數也滑落，議員質疑教育...

金城國中畢典「奧特曼蔣公」引熱議 校方：學生創意

金門金城國中近日因一連串校園事件成為關注焦點，繼不雅考題與畢業餐盒疑似食物中毒風波後，近日又因畢業典禮將蔣中正銅像改造成...

VR教學台南15校入選示範學校 5G新科技在偏鄉小校共振創新力

南部54所學校參加育部「5G新科技學習示範學校計畫」，台南有16校入選示範學校，涵蓋市區與偏鄉、國中小。計畫中規畫3大教...

用鮮乳為孩子的夢想加油 世界和平會邀各界共襄盛舉

在桃園武漢國小操場上，曲棍球隊員頂著烈日揮汗練習，結束1整天的練習後，最期待的莫過於喝瓶冰涼鮮乳，不僅補充體力，更為辛勞...

雙滿級＋三滿分 黎明中學會考表現耀眼

114年國中教育會考成績公布，台南市黎明高中國中部八個畢業班各班約有8人會考積點達到台南一中與台南女中錄取標準。其中，有...

影／日本相撲與原民學生柔道交流 學生興奮喊「電視才看得到」

來自日本相撲協會的錣山部屋力士，今9日下午來到屏東縣泰武鄉武潭國小，與柔道隊學生切磋交流。由五名力士示範演出，奮力拚搏瞬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。