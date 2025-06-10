疫情害的？南投縣會考5A學生大減 明星國中也退步
國中教育會考放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上人數，比去年少27人，最具指標性的中興國中人數也滑落，議員質疑教育出狀況；教育處表示，今年會考難度提高，且該屆因疫情改為線上教學，可能影響學習成效，將分析改進。
縣議員簡峻庭表示，南投縣針對國中教育近年以增A減C為目標，其中縣內最具指標性、有明星國中之稱的中興國中，今年國中會考成績卻傳出大幅滑落，全縣縣立國中整體獲5A以上人數也較往年減少，縣內教育是否出狀況，原因為何？
教育處長王淑玲指出，經統計，今年各縣立國中應屆畢業生獲5A以上共146人，比去年173人少27人，其中中興國中雖從去年的逾50人降為34人，但部分國中5A成績則有提升；另，5C成績從去年的360人降為352人，今年略為進步。
針對今年會考5A成績減少，王淑玲認為，除了今年國中會考難度提高，也與大環境有關，本屆畢業生學習期間遭遇新冠疫情，一度改採遠距線上教學，而其教學效果可能與實體上課仍有差距，可能影響學習成效，因此反映在考試表現上。
教育處也表示，縣府在會考成績公布後都會分析整體成績優劣原因並改進，每年也會針對國中7、8年級生進行學力檢測，後續視學生程度訂定學習改善計畫，對學習力較弱的30%學生實施課後扶助計畫，提升其學習能力，強化減C目標。
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