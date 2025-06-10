竹科實中學生團隊 勇奪VEX AI機器人賽創新獎
竹科實中今天說，學生朱明汐、劉家維、陳宥廷、于方旭組隊參加VEX AI機器人大賽，日前由全球43隊中脫穎而出，奪下高中組「創新獎」，為台灣公立學校首度獲獎，寫下新里程碑。
依據國立新竹科學園區實驗高中提供資料指出，由朱明汐、劉家維、陳宥廷、于方旭共4名學生，組成隊伍「Wo AI JENSEN HUANG」，赴美參加2025 VEXAI Robotics Competition（VAIRC），獲高中組「創新獎」。
竹科實中表示，VAIRC是一項專注於人工智慧與電腦視覺的VEX機器人競賽，此競賽是由程式自動運作、無人工操控的AI機器人賽事，而參賽機器人需依靠視覺辨識、感測器與演算法等，競賽技術門檻高，挑戰性十足。
竹科實中指出，去年學生組成團隊後，投入機構設計、AI系統開發與策略測試，並透過國內場地，完成競賽成績上傳，取得世界賽資格，而面對不斷調整的官方規則與技術挑戰，團隊持續優化系統，以穩定表現與創新設計獲得評審肯定。
竹科實中表示，此次獲頒的Innovate Award（創新獎），是表彰團隊在工程設計、創新、創意思維與技術整合方面的出色表現，也期待未來更多台灣團隊能在AI機器人教育與競賽領域，持續站上國際舞台。
學生家長汪欣接受中央社記者訪問表示，談起「Wo AI JENSEN HUANG」的命名由來，因學生認為輝達執行長黃仁勳是AI教父，另也象徵AI在中文的意思是愛，體現孩子對AI機器人的熱愛；而孩子參賽過程，更學會邏輯思考、創新思維，以及團隊合作和溝通能力，成長許多。
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