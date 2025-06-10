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灃食夢想計畫創意競賽 9校師生角逐人氣投票

中央社／ 台北10日電

由灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的「灃食夢想計畫—夢想食驗事」行動創意競賽，目前正舉辦人氣投票，9組中小學師生團隊角逐，透過調查研究或實驗，探索生活中的飲食問題。

灃食基金會今天發布新聞稿指出，夢想計畫鼓勵團隊從孩子的觀察及興趣出發，發展以飲食為核心的行動提案；第二屆的提案相當多元，團隊選擇魚丸、苧麻、石花菜、香菜、茶葉等在地食材，探索中藥入菜、早餐習慣、減碳行動、甚至導入AI（人工智慧）趨勢等，展現以飲食為本的無限創意。

目前選出參與決選的9組團隊，相關企劃及紀錄影片都已上網，例如台北市松山國小以「早餐小偵探」為主題，讓學生記錄並分析一週早餐內容，再邀請營養師分析營養搭配技巧，逐步引導學生做出健康的飲食選擇。

宜蘭縣蘇澳國小走訪在地傳統市場和漁港，親手烹煮魚丸等在地料理，增進對蘇澳飲食文化的了解，最後學生在謝師宴中分享學習結果，將對家鄉的熱情傳承給學弟妹。

灃食基金會副執行長葉俊甫期盼透過夢想計畫，讓孩子不只是「吃」，更夢想實踐的歷程中，發現食物背後連結起的土地與人情。人氣投票到6月30日為止，預計7月10日在國立台灣科學教育館舉辦最終評選。相關資訊可參考活動網站。

夢想 團隊

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