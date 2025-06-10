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VR教學台南15校入選示範學校 5G新科技在偏鄉小校共振創新力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市在5G新科技學習示範學校計畫中表現出色，16校入選示範學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市在5G新科技學習示範學校計畫中表現出色，16校入選示範學校。記者鄭惠仁／攝影

南部54所學校參加育部「5G新科技學習示範學校計畫」，台南有16校入選示範學校，涵蓋市區與偏鄉、國中小。計畫中規畫3大教師社群，各選出一校跨縣市公開觀課，台南有土城、崇明國中擔任自然與跨領域代表，是全區唯一同時取得兩席的縣市，展現深厚的教學專業與社群能量，也看到數位教學推動的成果。

自然領域社群代表土城國小由組長陳孟琪授課，課程「海洋奇緣」結合VR與POE教學策略，讓學生在模擬情境中觀察海洋生態變化，並提出如「3選3減3不」的永續行動方案，實踐科技融入環境教育。

跨領域社群代表崇明國中由教師吳采穎授課，課程「崇明少年的巴克禮VR新視界」結合公共藝術觀察與3D建模，引導學生在VR平台創作虛擬公共藝術作品，培養跨域整合與文化敘事能力。

教育元宇宙教師社群方面，南市共有土城國小、重溪國小、崇明國小與成功國小4所學校參與，使用EWova教育元宇宙平台開發課程。土城、重溪國小共創「海洋之歌，森林之舞」元宇宙跨校共學課程，透過同步登入虛擬場域實現即時互動學習。崇明國小則與成功國小共同發展結合在地文化的創新課程「時光密室：尋找失落的臺灣縣署」。

除了代表學校外，其餘入選學校也積極投入創新教學，偏鄉小校如竹門國小、河東國小、內角國小與仙草實小表現亮眼，竹門國小由校長簡辰全授課，以「大航海時代」VR教材帶領學生穿越400年前的台南場景，在沉浸式體驗中學習歷史與文化理解。

教育局長鄭新輝指出，VR教學不再只是輔助工具，而是重新定義學習經驗與知識建構的重要關鍵。學生透過沉浸式技術進入歷史、探索自然或進行藝術創作，從單向學習轉為主動參與，在虛擬情境中激發創造力與問題解決能力，也更能培養面對未來挑戰的關鍵素養。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，教師社群的專業運作與跨校共學機制，不僅促進教師共備與教學創新，也讓學生在虛擬場域中能同步互動與創作實踐。

教師 台南 偏鄉 VR

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