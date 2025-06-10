金城國中畢典「奧特曼蔣公」引熱議 校方：學生創意

金門金城國中近日因一連串校園事件成為關注焦點，繼不雅考題與畢業餐盒疑似食物中毒風波後，近日又因畢業典禮將蔣中正銅像改造成「奧特曼」形象而引發正反意見交鋒。面對爭議，校方強調，設計出自學生主導，並無政治意圖，盼外界以教育視角理解學生創意發揮的本意。

金城國中上周舉行畢業典禮，以主題「城為一道光」結合學生創意與校園歷史，再度引起師生與民眾的廣泛關注，特別的是，今年布景設計不僅借鑑印度詩人泰戈爾詩集意象，更以校園中的蔣中正銅像為創作核心，重新詮釋其為「希望之光」，象徵學生帶著信念邁向未來。

據了解，金城國中校內蔣中正銅像設立已逾一甲子，位於學生每日通行的中庭要道，校方指出，當年蔣中正曾巡視校園並指示試辦九年國民義務教育，金城國中遂成為台灣推動教育制度改革的重要節點。如今銅像不再僅是紀念，而轉化為教學現場的創意資源。

連續3年，該校畢業典禮均由學生籌備團隊主導，將校園歷史空間轉化為富有藝術與象徵意義的裝置，當中蔣中正銅像成為藝術創作的主角之一，像2022年的「城風破浪」主題，就將銅像詮釋為航海船長，象徵畢業啟航；2023年則化身為奧運金牌選手，鼓勵學生追求卓越；。今年則從「你相信光嗎？」的經典台詞出發，結合現代視覺語彙，賦予歷史遺跡新的想像。

不過，這樣的創意也引來不同聲音。有民眾說，學生能以創意方式重新演繹校園歷史，展現了教育現場的活力與開放性。一位家長表示，這樣的轉化不僅美學上有趣，更重要的是讓學生思考歷史與當代的關聯，這才是真正的學習。

但也有民眾質疑這樣的方式，「不是創作是災難」，恐醜化歷史人物，也模糊學生對歷史人物的認知。

對此，校方澄清，活動布景設計全程由學生籌備會討論並經師長審核，強調並無任何政治意圖；我們鼓勵學生發揮創意，也重視對歷史的尊重與理解，這是學校教育應該培養的能力。

校方也指出，畢業典禮不應僅止於儀式形式，而應成為學習成果的展現，透過對公共空間的再詮釋，學生能培養策展能力、美感素養與歷史感知，為未來社會參與打下基礎。 金城國中每年畢業典禮蔣中正銅像都成為藝術創作的主角之一，像2022年的「城風破浪」主題，就將銅像詮釋為航海船長，象徵畢業啟航。圖／校方提供 金城國中每年畢業典禮蔣中正銅像都成為藝術創作的主角之一，2023年則化身為奧運金牌選手，鼓勵學生追求卓越。圖／校方提供

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