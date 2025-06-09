用鮮乳為孩子的夢想加油 世界和平會邀各界共襄盛舉
在桃園武漢國小操場上，曲棍球隊員頂著烈日揮汗練習，結束1整天的練習後，最期待的莫過於喝瓶冰涼鮮乳，不僅補充體力，更為辛勞時光帶來療癒與慰藉。而這些鮮乳，來自世界和平會攜手企業與社會大眾共同匯聚的愛心。
世界和平會指出，鮮乳對於成長中的孩子，有助骨骼發育與增強免疫力，更能支持他們在運動場與表演舞台上有更好表現。這對於家境清寒、資源匱乏的偏鄉孩童而言，尤其重要。
自2009年起，世界和平會與企業合作募集營養鮮乳，目前全台有38個服務據點，固定提供鮮乳給約1,380名學童。受益對象包括新北市中角國小太鼓社、基隆市仙洞國小射箭隊、新竹縣五峰國小棒壘球隊、南投縣新庄國小巧固球隊、臺東縣馬蘭國小兒童樂隊等多所學校及社團。
2020年起，7-ELEVEN、統一超商好鄰居文教基金會支持這項公益行動，今年更結合「線上捐物公益訂閱制」，即日起至年底，民眾可以在OPENPOINT APP(https://link.openpoint.com.tw/BApB5nJ4)選擇「世界和平會」的「鮮奶周到」專案，就能以「定期定額」方式捐款，讓世界和平會關懷的貧困與偏鄉孩童，周周收到鮮乳。
同時，即日起至年底，民眾只要透過7-ELEVEN的ibon機台認捐一組愛心鮮奶，統一超商好鄰居文教基金會就會加贈一份統一麵包，預計提供12,000份，讓每一份善意都發揮加倍的溫暖效益。
每一瓶鮮乳，不只是營養的補給，更是實實在在的支持力量，陪伴孩子健康成長、勇敢逐夢。世界和平會呼籲社會各界一同響應這份愛的行動，用鮮奶灌溉孩子們的希望，讓他們在運動場上、舞台上發光發熱，也在生命旅程中獲得更多勇氣與力量。
更多活動詳情可至世界和平會官網查詢，網址：https://www.worldpeace.org.tw。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言