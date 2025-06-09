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用鮮乳為孩子的夢想加油 世界和平會邀各界共襄盛舉

聯合報／ 教育事業部
7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供
7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供

在桃園武漢國小操場上，曲棍球隊員頂著烈日揮汗練習，結束1整天的練習後，最期待的莫過於喝瓶冰涼鮮乳，不僅補充體力，更為辛勞時光帶來療癒與慰藉。而這些鮮乳，來自世界和平會攜手企業與社會大眾共同匯聚的愛心。

世界和平會指出，鮮乳對於成長中的孩子，有助骨骼發育與增強免疫力，更能支持他們在運動場與表演舞台上有更好表現。這對於家境清寒、資源匱乏的偏鄉孩童而言，尤其重要。

自2009年起，世界和平會與企業合作募集營養鮮乳，目前全台有38個服務據點，固定提供鮮乳給約1,380名學童。受益對象包括新北市中角國小太鼓社、基隆市仙洞國小射箭隊、新竹縣五峰國小棒壘球隊、南投縣新庄國小巧固球隊、臺東縣馬蘭國小兒童樂隊等多所學校及社團。

2020年起，7-ELEVEN、統一超商好鄰居文教基金會支持這項公益行動，今年更結合「線上捐物公益訂閱制」，即日起至年底，民眾可以在OPENPOINT APP(https://link.openpoint.com.tw/BApB5nJ4)選擇「世界和平會」的「鮮奶周到」專案，就能以「定期定額」方式捐款，讓世界和平會關懷的貧困與偏鄉孩童，周周收到鮮乳。

同時，即日起至年底，民眾只要透過7-ELEVEN的ibon機台認捐一組愛心鮮奶，統一超商好鄰居文教基金會就會加贈一份統一麵包，預計提供12,000份，讓每一份善意都發揮加倍的溫暖效益。

每一瓶鮮乳，不只是營養的補給，更是實實在在的支持力量，陪伴孩子健康成長、勇敢逐夢。世界和平會呼籲社會各界一同響應這份愛的行動，用鮮奶灌溉孩子們的希望，讓他們在運動場上、舞台上發光發熱，也在生命旅程中獲得更多勇氣與力量。

更多活動詳情可至世界和平會官網查詢，網址：https://www.worldpeace.org.tw。

7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供
7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供
7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供
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7-ELEVEN「鮮乳周到」募捐起跑，世界和平會邀民眾共同響應，讓貧困與偏鄉孩童能周周喝到鮮乳。圖／世界和平會提供
曾入選2022年U12世界盃棒球賽的陳柏笙，在追夢的過程中有了鮮乳的支持，讓他有強健的身體，在捕手位置更穩固發揮。圖／世界和平會提供
曾入選2022年U12世界盃棒球賽的陳柏笙，在追夢的過程中有了鮮乳的支持，讓他有強健的身體，在捕手位置更穩固發揮。圖／世界和平會提供

鮮奶 公益

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