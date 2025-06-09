雙滿級＋三滿分 黎明中學會考表現耀眼

114年國中教育會考成績公布，台南市黎明高中國中部八個畢業班各班約有8人會考積點達到台南一中與台南女中錄取標準。其中，有2人5A++滿分，6人取得5A9+，整體成績表現出色。

今年會考作文以兩張圖片結合詞彙引導思辨，學生需選擇如「冒險」、「自由」、「牢籠」等關鍵字進行創作。全國作文滿級分比例僅0.44%、創近十年新低，但黎明中學作文滿級分人數比例卻是全國平均的兩倍，顯示該校語文教學與閱讀寫作訓練的紮實成果。

這之拿到作文滿級分（5A9+）的林宥辰，以「冒險」為題，寫參加作文比賽的歷程，從孩提時的無懼，中途的迷失，再重新找回初衷，藉此勉勵自己也鼓舞他人，勇敢面對未來的挑戰。

同樣取得滿級分的杜宜蓁，選擇以「自由」為主軸，從宅在籠中的倉鼠視角詮釋自由的意義。她表示，一篇好文章並非憑空蹦出，而是廣泛閱讀培養的文感與審美，讓文章更加立體動人。

另一位作文滿級分學生周綵緹，則以「文字不是為了取悅任何人，而是一次次的真情流露」為起點，思索畢業後的方向與未來的選擇。她提到：「牢籠外是否又是一個牢籠？決定權，掌握在自己手中。」

在其他科目方面，兩位獲得全科5A++的學生也分享備考心得。陳加樂表示，會考前壓力難免，但平時習慣在講義及學習單上標註重點，成為考前高效複習的利器；楊筱莉則認為，今年考題難易適中，感謝師長在最後階段查漏補缺的複習，讓她能穩定發揮、不失常。

校長李麗燕勉勵學生表示：會考結束是另一段學習旅程的開始，分數不是衡量價值的全部，真正重要的是在準備過程中所養成的毅力、自律與不輕言放棄的精神。「不問起點高低，但求持續前行」，祝願畢業同學在高中持續發光發熱，不負青春。 台南黎明中學會考表現耀眼，校長李麗燕（左4）和成績優異學生合影。 圖／台南市黎明中學提供

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