影／日本相撲與原民學生柔道交流 學生興奮喊「電視才看得到」
來自日本相撲協會的錣山部屋力士，今9日下午來到屏東縣泰武鄉武潭國小，與柔道隊學生切磋交流。由五名力士示範演出，奮力拚搏瞬間力道讓學生大開眼界，力士們也帶學生體驗相撲、一對一競技，全場笑聲不斷，大小朋友玩得不亦樂乎。
這次來訪錣山部屋成立於2004年，由「親方」（相撲部屋的掌門人）錣山矩幸領軍，力士們帶著學生體驗比賽前的準備動作，如「四股（しこ）」，輪流抬高左右腿，再用力踏地。力士們與學生們競技交流，四、五人依然無法把力士推倒，有的力士將學生扛在肩上，讓他們親身體驗力士的力量有多大，不過力士也有被學生過肩摔的時候，全場笑聲連連、掌聲不斷。
武潭國小校長鄭志隆說，學生很期待力士的到來，直呼這是「電視上才看得到的畫面！」。鄭志隆說，武潭國小本校區加上佳平、平和2所分校，全校人數約170人，有45人加入柔道隊，柔道隊屢次在全國賽獲佳績，113年全國柔道錦標賽榮獲男生團體及女生團體雙料金牌，創下該校最佳紀錄，也在113年全國中正盃柔道錦標賽拿下女生團體金牌與男生團體銅牌的殊榮，校方推動各項運動，鼓勵多元學習。
錣山部屋介紹比賽前準備動作，相撲選手會表明「我沒有攜帶任何武器，我是堂堂正正跟你比賽」。武潭國小教練林俐雯說，柔道跟相撲兩項運動，都是禮節開始、禮節結束的運動，兩者武德精神崇高，且同樣需運用全身的力量。
學生對力士們充滿好奇，紛紛詢問「每天吃什麼？」、「如何成為相撲選手？」力士們表示，相撲力士基本上一天只有午餐和晚餐兩頓飯，飲食包括白飯、相撲火鍋。其中一名力士若輝元栄剛加入時只有70公斤，現在接近140公斤。另一名力士寺尾松幸勝原本也是柔道選手，因相撲在日本被視為一種地位崇高的運動，受教練鼓勵轉練相撲。
縣府傳播暨國際事務處表示，武潭國小位於泰武鄉，是屏東縣北大武山入口之一，地區較偏遠，學生多為排灣族，柔道隊成軍超過10年，屢次在全國賽獲得佳績，為縣內柔道項目培育許多優秀基層選手，期望透過相撲力士到校交流，擴展學生的視野。
傳播暨國際事務處表示，錣山部屋力士在8、9日造訪屏東，除與武潭國小柔道隊交流外，也走訪屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、車城看海美術館、後壁湖、墾丁大街、東港漁市場、屏東夜市等特色景點，感受屏東自然之美與文化底蘊，期盼更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東之美。
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