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同學紅了！蔣萬安曝第一次公主抱：原來萬安緊抱是這感覺

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天在臉書貼出被市長獎畢業生「公主抱」的照片。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天在臉書貼出被市長獎畢業生「公主抱」的照片。圖／引用自蔣萬安臉書

畢業季，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出被今年市長獎畢業生得主「公主抱」的照片。蔣萬安說，「原來這就是人生第一次被公主抱的感覺…，原來這就是『萬安緊抱』」。蔣還特別在臉書點名謝謝要求公主抱的石牌國中市長獎得主同學徐雋昊。

蔣萬安本周日赴大安高工出席公私立國中及高中113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，今年的畢業主題為「追尋卓越，夢想無限」，蔣萬安對於市長獎同學的拍照要求，通通「有求必應」。

蔣致詞時還特別跟同學說，要自拍、比什麼動作，都沒有問題，因為「今天同學們才是主角」，結果當天許多同學要求用手比愛心、比Ｙ２Ｋ手勢等。

蔣萬安今天在臉書IG上說，同學們，畢業快樂！大步往前走、勇敢追夢，台北以你們為榮！「記得tag我，讓我看看練習已久的自拍成果。」

蔣萬安 自拍

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