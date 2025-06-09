畢旅也能做愛心！19國小義賣賺6萬經費 結餘近5千全捐出
彰化縣福德國小應屆畢業生今到永靖鄉蕪菁愛家園關懷協會，捐款後做服務學習；小朋友高興的說，用自己賺的錢去畢旅、捐給需要的人，很有成就感。
福德國小舉辦應屆畢業生「圓夢助學計畫」，19名應屆畢業生賺到6萬多元，已到台北兩天一夜畢旅回來，計畫結餘款日前捐2400元給美力台灣3D協會，今到蕪菁愛家園關懷協會小作所麗日三合院也捐2400元，再表演陶笛、小朋友分桌而坐，打開塑膠香袋、貼上香的名稱，把初級代工完成的塑膠香袋放進紙箱。
高姓學童表示，過去一年他和同學做果醬、柚子清潔劑和雪Q餅，五年級學弟、學妹也有幫忙做，他們參加十幾場活動去義賣，所賺的錢用在畢旅，剩下一些捐給蕪菁家園，今到小作所幫忙蕪菁家園生病的大哥哥、大姊姊工作，他和同學都很開心。
教導主任翁雅惠說，小朋友做金桔醬的金桔，來自永靖鄉苗木商在春節後剪除金桔盆栽上的金桔，雪Q餅的洛神花來自校園菜圃，柚子清潔劑的柚皮是收集中秋柚子剝下的果皮，小朋友學習資源回收再利用及食農教育，捐出畢旅結餘款學習感恩與回饋，收穫豐富。
「晴耕雨讀，永續有福。」校長卓鴻賓表示，福德國小推動三好實踐校園及台美生態學校計畫，期待小朋友不僅學到知識，也能增進品德，因此利用畢業考結束應屆畢業生還在校的時間，到蕪菁愛家園做服務學習，透過活動關懷家園病友，幫助他們適應社會人際互動，今做一點捐贈，期拋磚引玉讓更多人關心弱勢族群。
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