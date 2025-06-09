打球、音樂、會讀書 新北汐止崇義高中畢業生秀全才

六月畢業季，今(9)日汐止區崇義高中舉辦了一場別開生面的畢業典禮，今年選在圖書館大同分館演藝廳舉行，不但有學生自創歌曲，彈奏演唱，也頒發市長獎等獎項，今年繁星成績依舊亮眼，畢業生運動、學業兼顧，考上理想中的學校，要邁向人生中新的旅程。

這一場在新北市立圖書館大同分館演藝廳舉行的崇義高中畢業典禮上，包括了汐止區長林慶豐、立委廖先翔、新北市議員白珮茹、新北市議員張錦豪服務處、里長等都出席參加，到場祝福，勉勵畢業生，現場也由在校生帶來演奏及演唱，為畢業的學長姊們獻上祝福，場面溫馨又熱鬧。

崇義高中創辦人邱文彬表示，創這個學校的理念就是希望學生教育不要脫離社會，畢業之後能夠為人所用，一個人學習的目的在被利用，經常跟學生講，要培養自己有被利用的價值，出社會就能有出人頭地的一天。

運動型學校學生如何展現出感性的畢業典禮？不但有在校生演出、也安排汐止愛樂協進會帶來薩克斯風演奏，現場也由校長頒發畢業證書給國中、高中及進修部代表，接著也頒發市長獎等獎項，今年繁星成績依舊亮眼，畢業生運動、學業兼顧，考上理想中的學校，要邁向人生中新的旅程，其中有學生還一次錄取了兩間國立大學。

崇義高中畢業生貝當吾茂說，國中就轉來崇義高中，但是以前是網球出身的，在轉來崇義高中轉打棒球，一開始遇到很多的挫折，依舊堅持自己的信念打棒球，而且課業也有兼顧，繁星成績台科、北科都可以上，但是因為要堅持心中運動的那一條路，所以選擇了國立臺北護理健康大學運動保健系。

崇義高中畢業生羅鈞皓也說，在崇義高中的這三年，有老師的教導，讓自己在讀書上面能進步，還有教練每天的指導，讓自己在球技上面越來越好，高中這三年學習到怎麼成為品格好、品德好的球員，很感謝崇義這三年的哉培，讓自己的繁星成績上了兩間國立大學，未來上了大學會持續往前。

崇義高中畢業生馬林家緯提到，高二暑假轉來崇義高中，當時一開始很迷茫，因為從自己的家鄉花蓮來這邊練球，很開心教練團的指導與支持，可以出國比賽，也能在高三時，回到家鄉打出很好的成績，還有學校也在課業上很支持，在學校裡學到自信自律、能夠理解、包容對方，是在學校學到最多的東西，這次考上自己的第一志願高雄醫學大學醫務管理及醫療資訊系，會繼續用心學習。

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