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新北淡水新市國小兒童樂隊 小音符大舞台展現精彩成果

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
「小音符大舞台」音樂演奏會的精彩音樂表演，展現學生的多元學習成果。 圖／紅樹林有線電視提供
「小音符大舞台」音樂演奏會的精彩音樂表演，展現學生的多元學習成果。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區新市國小日前在學校內舉辦一場小音符大舞台的精彩音樂演奏會，這次特別攜手淡水國小管樂團，聯合新市國小打擊樂團及新市國小節奏樂團，帶來盛大的音樂饗宴，校方表示，新市國小節奏樂團今年榮獲113學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊，團體國小組特優，這也是連續第三年的好成績。

新市國小校長李畇龍表示，學校的兒童樂隊能夠有這麼好的成績，而且連續三年都得到特優，實在是不容易，也展現出學生的努力成果，而接下來就是畢業季，為了祝福畢業生，也特別在這時候舉辦小音符大舞台音樂表演會，特別邀請到淡水國小管樂團來一起攜手演出，並且能夠一起交流。

這次演出由淡水國小管樂團帶來精彩曲目，由張聖以老師擔任指揮，有魔女宅急便等多首知名的樂曲，接著下半場由新市國小打擊樂團及節奏樂團登場，帶來櫻之川、鬼滅之刃以及歌劇魅影等八首曲目，讓現場無論是學生家長或是參與民眾，都可以沉浸在這美麗的音樂饗宴當中。學校也期盼，透過學生的音樂學習展現，不僅為今年所有畢業生祝福，更能夠讓大家看到他們的多元學習成果，也讓學生走出屬於他們燦爛人生的精彩樂章。

音樂 淡水 樂團 新北

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