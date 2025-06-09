新北淡水新市國小兒童樂隊 小音符大舞台展現精彩成果
新北市淡水區新市國小日前在學校內舉辦一場小音符大舞台的精彩音樂演奏會，這次特別攜手淡水國小管樂團，聯合新市國小打擊樂團及新市國小節奏樂團，帶來盛大的音樂饗宴，校方表示，新市國小節奏樂團今年榮獲113學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊，團體國小組特優，這也是連續第三年的好成績。
新市國小校長李畇龍表示，學校的兒童樂隊能夠有這麼好的成績，而且連續三年都得到特優，實在是不容易，也展現出學生的努力成果，而接下來就是畢業季，為了祝福畢業生，也特別在這時候舉辦小音符大舞台音樂表演會，特別邀請到淡水國小管樂團來一起攜手演出，並且能夠一起交流。
這次演出由淡水國小管樂團帶來精彩曲目，由張聖以老師擔任指揮，有魔女宅急便等多首知名的樂曲，接著下半場由新市國小打擊樂團及節奏樂團登場，帶來櫻之川、鬼滅之刃以及歌劇魅影等八首曲目，讓現場無論是學生家長或是參與民眾，都可以沉浸在這美麗的音樂饗宴當中。學校也期盼，透過學生的音樂學習展現，不僅為今年所有畢業生祝福，更能夠讓大家看到他們的多元學習成果，也讓學生走出屬於他們燦爛人生的精彩樂章。
【文教熱話題】
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言