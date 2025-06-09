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不是問幾A幾B！新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

聯合新聞網／ 綜合報導
114年國中會考成績於6日公布，新竹市近五分之一的考生拿了5A以上成績，更有5人勇奪全國滿級分榜首，讓當地百貨巨城的臉書專頁忍不住驚呼，新竹根本是「5A的產地」。高中生示意圖。圖／AI生成
114年國中會考成績於6日公布，新竹市近五分之一的考生拿了5A以上成績，更有5人勇奪全國滿級分榜首，讓當地百貨巨城的臉書專頁忍不住驚呼，新竹根本是「5A的產地」。高中生示意圖。圖／AI生成

不愧是新竹？114年國中會考成績於6日公布，新竹市近五分之一的考生拿了5A以上成績，更有5人勇奪全國滿級分榜首，讓當地百貨巨城的臉書專頁忍不住驚呼，新竹根本是「5A的產地」。小編還幽默指出，新竹人問成績的方式早就升級，從「幾個A」進化成「5A幾個+？」，也讓不少家長感嘆：「小孩真的太辛苦了」。

114年會考成績出爐後，根據心測中心統計，今年共有1萬6547名考生達到會考5A等級，佔全體考生的9.59%，被視為進入明星高中的基本門檻。其中，新竹市考生的成績格外亮眼，4888位報考學生中，有905人拿下5A以上的成績，相當於每5人就有1人達標，更有5位考生以5A10+、作文滿級分勇奪全國榜首，成為焦點。

成績公布當天，新竹當地百貨「Big City遠東巨城購物中心」就在臉書粉專發文，驚呼新竹是「5A的產地」。到了7日，巨城小編再度出手，幽默指出新竹升學有多競爭，連「問成績的方式」都與眾不同。他笑稱，其他縣市會問「你會考幾個A」，但在新竹和竹北，則已進化成一句「你5A幾個+？」這番說法立刻引發網友共鳴與熱議。

貼文曝光後，一票網友紛紛驚呼：「工程師與他們的產地」、「整個學校一半都5A，有點嚇人啊」、「真是一語道破竹苗默認梗」、「在新竹補教業滾的這幾年…5A是基本盤」、「全國優秀DNA都在新竹了吧」、「新竹的5A才能存活啊」、「小編形容得太貼切了，新竹的孩子太競爭、壓力很大，需要去巨城舒壓」、「差1題從A掉到B...差2間學校，真殘酷」、「好貼心的巨城，都了解新竹家長的心聲與壓力」。

也有不少家長留言心疼孩子：「看完其實滿難過的，很心疼新竹的小孩」、「家長默默流淚中…」、「小孩還在幼稚園，都在擔心以後怎麼辦了」、「新竹的孩子競爭激烈，比起六都壓力山大」、「今天帶小孩去試聽高一課程，滿滿的學生，不是昨天才畢業嗎」、「小學生都常態性七、八點回家，真的很可憐，因為不進則退，大家都在搶資源，國立學校就這麼少啊」、「新竹學校跟補習班都超前進度很多……再這樣下去家長眼光會往幼兒園孩子童年開始摧殘了！最可憐的是非頂端的一般孩子」、「市中心學校太少了，才國中考高中弄得像大學聯考，小孩好辛苦。從國小四年級開始，完全沒童年」。

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