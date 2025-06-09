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打造求職徵才平台 汪大久：明道是有售後服務的中學

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學校長汪大久（右四）卸任前他特別取得家長會和校友會的支持，為擁有超過16萬名校友的明道中學推出「明道人才雲」職涯媒合平台，並在今年畢業典禮上正式啟用。圖／明道中學提供
明道中學校長汪大久（右四）卸任前他特別取得家長會和校友會的支持，為擁有超過16萬名校友的明道中學推出「明道人才雲」職涯媒合平台，並在今年畢業典禮上正式啟用。圖／明道中學提供

明道中學校長汪大久七月將卸任校長，卸任前他特別取得家長會和校友會的支持，為擁有超過16萬名校友的明道中學推出「明道人才雲」職涯媒合平台，替校友打造徵才、求職的平台。校長汪大久並驕傲地說，該校是第一個有「售後服務」的中學。

隨著汪大久宣布將交棒，「明道人才雲」也在今年畢業典禮上正式啟用。汪大久校長、董事會王俊傑董事長與家長會長林雍祥、校友會理事長林江棟及平台開發團隊葉柏辰、林杰陞、廖耿鋒同學一同上台啟動系統，象徵明道人力資源正式邁向數位共創新時代。

汪大久說，明道中學校友遍布全台，為進一步凝聚力量，校方打造這個整合型平台，媒合校友、家長及其企業資源，讓「明道人幫明道人」不只是口號，而是具體實現。從找工作、換跑道、接案、外包，甚至企業主徵才，都能在這個平台上找到對的人、做對的事。

不同於一般求職網站，「明道人才雲」強調信任與安全機制。平台上的用人企業皆為經過審核的校友或家長設立，求職者則需通過身份驗證才能加入，降低求職風險，讓人安心投遞、企業放心徵才。

汪大久說，根據國發會預測，台灣到2060年，15至64歲的勞動人口將跌破5成，企業對優質人才的需求只會越來越強烈。他也特別感謝王韋彭前家長會會長與游文相校友會前理事長率先提出此構想，才讓這個平台能夠在2025年正式上線。

他強調，明道人才雲不只是工具，更是一座橋梁，目標是幫助校友在不同人生階段都能找到屬於自己的舞台，共同實踐「職涯共成群」的願景。

校方說，明道人才雲由高三的學生葉柏辰、林杰陞、廖耿鋒共同設計，並由家長會和校友會，展現明道人幫明道人的精神。

職涯 畢業典禮 求職

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