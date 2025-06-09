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獨／明道中學校長汪大久卸任 原副校長陳炤華接棒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／民眾提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／民眾提供

明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久已決定卸任，交棒給副校長兼教務主任的陳炤華，相關人士調整也啟動，並定7月31日交接。汪大久並在6、7日的三場畢業典禮上公開他寫給明道同仁、同學、家長和校友的一封信，分享此一為明道未來規畫已久的願景專案「MD-Next」並表示這是他任校長的最後一次畢業典禮。

據校方說，汪大久秉持其父老校長汪廣平的叮嚀：「專心辦學，做好傳承。」因此10年前就曾討論相關人才培育計畫。因校長四年一任，汪大久考量自己已62歲，若繼續擔任校長，不利於培養已久，現年已56歲的副校長兼教務主任陳炤華接手，因此決心交棒。未來轉換角色，擔任董事會董事和校務顧問。

人事變動後，陳炤華的副校長兼教務主任一職由高中部主任徐文濤承接，高中部主任一職則由數學科總召劉昌龍老師接棒。汪大久形容，這三位夥伴皆為才華與責任感兼具的教育者，是最理想的新世代領航人選。「明道的未來，值得我們共同期待」。

汪大久在公開信中也表示，回首2000年，應老校長（其父汪廣平）之邀，毅然辭去美國矽谷工程師職務，回到母校明道這片深具教育使命的園地。當時老校長的一句叮嚀：「專心辦學,做好傳承。」始終銘記在心。成為他25年來堅守的信念與方向。

他說，這段旅程，他並不孤單。一路上有無數堅定的夥伴同行--敬業的老師、認真的行政、信任的家長、卓越的學生，以及向心的校友，大家齊心努力，將明道建構成一所兼容傳統與創新、腳踏實地又目光遠大的卓越學府。今日的明道中學，已穩居全國教育領航者之列，並在AI浪潮下，勇敢擁抱數位轉型，持續創造高峰。他將永遠珍惜這段段與明道共築夢想的歲月。

明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久決定卸任，並發表給學校同仁等的公開信。圖／民眾提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久決定卸任，並發表給學校同仁等的公開信。圖／民眾提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久（右四）決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／明道中學提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久（右四）決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／明道中學提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久（右四）決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／明道中學提供
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久（右四）決定卸任，並在畢業典禮上發表給學校同仁等的公開信。圖／明道中學提供

願景 畢業典禮 主任

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