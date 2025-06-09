獨／明道中學校長汪大久卸任 原副校長陳炤華接棒
明道中學最近開董事會，擔任校長25年的校長汪大久已決定卸任，交棒給副校長兼教務主任的陳炤華，相關人士調整也啟動，並定7月31日交接。汪大久並在6、7日的三場畢業典禮上公開他寫給明道同仁、同學、家長和校友的一封信，分享此一為明道未來規畫已久的願景專案「MD-Next」並表示這是他任校長的最後一次畢業典禮。
據校方說，汪大久秉持其父老校長汪廣平的叮嚀：「專心辦學，做好傳承。」因此10年前就曾討論相關人才培育計畫。因校長四年一任，汪大久考量自己已62歲，若繼續擔任校長，不利於培養已久，現年已56歲的副校長兼教務主任陳炤華接手，因此決心交棒。未來轉換角色，擔任董事會董事和校務顧問。
人事變動後，陳炤華的副校長兼教務主任一職由高中部主任徐文濤承接，高中部主任一職則由數學科總召劉昌龍老師接棒。汪大久形容，這三位夥伴皆為才華與責任感兼具的教育者，是最理想的新世代領航人選。「明道的未來，值得我們共同期待」。
汪大久在公開信中也表示，回首2000年，應老校長（其父汪廣平）之邀，毅然辭去美國矽谷工程師職務，回到母校明道這片深具教育使命的園地。當時老校長的一句叮嚀：「專心辦學,做好傳承。」始終銘記在心。成為他25年來堅守的信念與方向。
他說，這段旅程，他並不孤單。一路上有無數堅定的夥伴同行--敬業的老師、認真的行政、信任的家長、卓越的學生，以及向心的校友，大家齊心努力，將明道建構成一所兼容傳統與創新、腳踏實地又目光遠大的卓越學府。今日的明道中學，已穩居全國教育領航者之列，並在AI浪潮下，勇敢擁抱數位轉型，持續創造高峰。他將永遠珍惜這段段與明道共築夢想的歲月。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言