黃國昌、葉元之合體視察教育 校園設施差異大 盼改善學習環境
民眾黨主席黃國昌與國民黨立委葉元之今前往板橋區，參加立法院教育及文化委員會主辦「考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕」，實地視察大觀國小、後埔國小與埔墘國小等校，關注校園跑道破損、廁所不潔、防水設施不良等問題。
黃國昌提到，大觀國小與大觀國中僅為一牆之隔，場地設備卻有天壤之別，「真的是沒有牆壁隔閡，卻彷彿是兩個世界」。他說，跑道坑洞曾導致多名學童跌倒受傷，「我們大家看了心裡都很難過」，希望體育署能夠正視，儘速改善，讓學生有安全的運動空間。
對於如廁環境，黃國昌也感嘆，「孩子如果廁所髒到不敢上，要憋回家，這整件事情真的太誇張。」他強調，學童如廁的乾淨與否，是教育品質的一環，也攸關健康與人性尊嚴，政府應該給予更多資源協助改善。
葉元之則表示，板橋地區許多國小普遍面臨設施老舊問題，像後埔國小的廁所狀況不佳，影響學生使用意願；大觀國小的操場因鋪面問題，學生一跑步就容易受傷；埔墘國小活動中心防水工程也急需處理。他指出，這些看似瑣碎的小事，實則關係孩子日常安全，不能輕忽。
葉也認同黃國昌的觀察與發言，「剛剛座談的時候，國昌委員真的很有經驗，對有些官員講的話一針見血。」他提到，官員曾表示需先處理防水工程才能整修跑道，但黃國昌當場質疑：「隔壁學校都能做，為什麼這裡不能？」他認為這樣直指核心的發言「講出大家心聲」。
兩人皆強調，教育不只是紙上談兵，更需要從環境與硬體做起。他們承諾將持續爭取經費、改善學校設施，為板橋學童打造安全、衛生、有尊嚴的學習場域，也期待中央與地方能攜手加快腳步，補上教育環境的缺口。
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