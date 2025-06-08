崇利建設捐獎學金 151名蘆洲學子獲助迎戰AI時代
面對AI時代來臨，學習不再只是聚焦課業成績，資源更是關鍵。新北市蘆洲在地建商崇利建設持續投入教育公益，第2年捐贈「希望獎助學金」，共捐出台幣54萬800元，幫助151名蘆洲地區國中小與高中學子，其中不少是清寒或特殊境遇家庭的孩子。
崇利建設總經理楊宗翰表示，希望讓蘆洲的孩子無論家境如何，都能站在同一起跑點，迎接未來挑戰。他指出，去年首次發放獎助金時，收到許多來自學生與家長的回饋，深刻感受到一筆獎學金能為孩子帶來的鼓舞與改變，今年決定擴大補助對象，納入更多需要被支持的學生。
今年受贈學校包括仁愛國小、蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、蘆洲國中、鷺江國中及三民高中（含國中部），合計151人受獎，其中也包含來自公司同仁家庭的子女。與去年相比，受獎人數與金額都有成長，總金額增加至54萬800元。
今天捐贈獎學金現場，有不少家長到場，現場洋溢溫馨氛圍，新北市副市長劉和然、教育局長張明文與蘆洲區長鍾耀磊都出席見證。
劉和然說，教育不只是學校的責任，需要整個社會共同參與。崇利建設持續推動獎助計畫，不僅展現企業責任，也為教育注入正能量。張明文表示，在AI與數位浪潮下，孩子們更需要被看見與鼓勵，善心企業助一臂之力，讓教育資源分配更公平，朝教育平權更邁進一步。
楊宗翰表示，建設公司不只是蓋房子，更希望蓋起社區的信任與希望，讓教育成為翻轉命運的力量。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言