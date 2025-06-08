台南特別的成人禮 師生徒步23公里倡議守護溼地海草
今天是世界海洋日，台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，徒步23公里走山海圳國家綠道內海之路，沿途觀察紅樹林、招潮蟹，以及國際瀕危物種「貝克氏鹽草」。他們以走路為台江內海發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。
台南社大台江分校表示，台江青春伴行由在地社區學校與台江國家公園共同辦理，陪伴台江畢業生在離開學校前，踏溯台江多樣性生態及文化路徑，也成為台南市特有的畢業徒步旅行，更是學子的成年禮。此活動今年邁入第12年，共有海佃、長安、安慶、長平、顯宮國小，及和順國中、土城高中200多名師生參加。
副市長趙卿惠也來參加，並勉勵說，此活動倡議守護台江溼地，保育貝克氏海草，非常有意義，如今保育招潮蟹也在大家的努力下回來了，希望能繼續努力，讓生態回到家鄉，回到生活的日常。
和順國中學生戴宛諭說，一路走來看到美景和讓人感興趣的景物，像是阿勃勒、魚塭、彈塗魚等，老師的解說下學習到很多新事物；這次媽媽、姐弟也參與，真的很開心，可以跟著家人一起走路認識家鄉。
安慶國小老師蘇育陞分享，帶著畢業班走台江青春伴行，是很難得的經驗，學生過往在學校都過得很舒適，透過此活動，過往可能不太愛走路的學生，也有機會挑戰自我，是很棒的開始。
海佃國小社團「小小台江」楊諮安說，第二次走台江青春伴行，因有了經驗，知道如何分配好體力，就比較不會那麼累，有信心可以完成這次的挑戰。
安慶國小吳妍熹說，一路上看到了招潮蟹、彈塗魚，雖然很熱，但是很好玩，因為快畢業了，很難得這樣的體驗。
長安國小老師翁育民表示，很高興連續12年帶孩子們一起出來走，這趟路程非常契合學校所講述的校本課程，以及一路上所感受到的事物，「相信會埋下對台江非常深刻的種子，等待著在台江的土地發芽。」
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