快訊

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

台南特別的成人禮 師生徒步23公里倡議守護溼地海草

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，以徒步方式發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，以徒步方式發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界海洋日，台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，徒步23公里走山海圳國家綠道內海之路，沿途觀察紅樹林、招潮蟹，以及國際瀕危物種「貝克氏鹽草」。他們以走路為台江內海發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。

台南社大台江分校表示，台江青春伴行由在地社區學校與台江國家公園共同辦理，陪伴台江畢業生在離開學校前，踏溯台江多樣性生態及文化路徑，也成為台南市特有的畢業徒步旅行，更是學子的成年禮。此活動今年邁入第12年，共有海佃、長安、安慶、長平、顯宮國小，及和順國中、土城高中200多名師生參加。

副市長趙卿惠也來參加，並勉勵說，此活動倡議守護台江溼地，保育貝克氏海草，非常有意義，如今保育招潮蟹也在大家的努力下回來了，希望能繼續努力，讓生態回到家鄉，回到生活的日常。

和順國中學生戴宛諭說，一路走來看到美景和讓人感興趣的景物，像是阿勃勒、魚塭、彈塗魚等，老師的解說下學習到很多新事物；這次媽媽、姐弟也參與，真的很開心，可以跟著家人一起走路認識家鄉。

安慶國小老師蘇育陞分享，帶著畢業班走台江青春伴行，是很難得的經驗，學生過往在學校都過得很舒適，透過此活動，過往可能不太愛走路的學生，也有機會挑戰自我，是很棒的開始。

海佃國小社團「小小台江」楊諮安說，第二次走台江青春伴行，因有了經驗，知道如何分配好體力，就比較不會那麼累，有信心可以完成這次的挑戰。

安慶國小吳妍熹說，一路上看到了招潮蟹、彈塗魚，雖然很熱，但是很好玩，因為快畢業了，很難得這樣的體驗。

長安國小老師翁育民表示，很高興連續12年帶孩子們一起出來走，這趟路程非常契合學校所講述的校本課程，以及一路上所感受到的事物，「相信會埋下對台江非常深刻的種子，等待著在台江的土地發芽。」

台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，以徒步方式發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，以徒步方式發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。記者鄭惠仁／攝影

招潮蟹 台江

延伸閱讀

珍古德籲與大自然建立關係 保育環境對人有助益

暑期行程快安排！ 大溪一日遊探訪「藍金工廠」

美到直接拍寫真！ 星巴克「台南台江門市」藍綠系門市美翻IG 開幕爽喝「第二杯半價」 3大優惠一次滿足

7年前倡議守護河川催生國家綠道 台江百人迎接珍古德

相關新聞

數位實中迎來首屆畢業生 蔣萬安用黃仁勳一句話期勉畢業生

北市今天舉行市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安今天出席頒獎典禮以輝達執行長黃仁勳話鼓勵畢業生「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛...

引黃仁勳名言 蔣萬安勉學子「熱愛會讓你們所向無敵」

臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮，他在致詞時恭喜所有獲獎的同學，...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

台南特別的成人禮 師生徒步23公里倡議守護溼地海草

今天是世界海洋日，台南市安南區7所國中小200多名師生參加「台江青春伴行」，徒步23公里走山海圳國家綠道內海之路，沿途觀...

培植校園棒球正熱 新北議員籲：社團獎勵要提升

位於新北市北海岸的石門實驗國中，今年成立青少棒代表隊，9月將參加市長盃棒球比賽初試身手。議員指出，北海岸缺乏棒球隊，但體...

嘉市國中小教師甄試登場 國中師報名激增錄取率7.4

嘉義市114學年度國民中小學專任教師聯合甄選初試，今天上午於北興國中舉行。此次甄選吸引國中階段共324人報名較去年112...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。