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培植校園棒球正熱 新北議員籲：社團獎勵要提升

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
石門實驗中學內的紅土棒球場結合田徑場施作完工，球隊擁有專屬的練習場。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學內的紅土棒球場結合田徑場施作完工，球隊擁有專屬的練習場。圖／石門實驗中學提供

位於新北市北海岸的石門實驗國中，今年成立青少棒代表隊，9月將參加市長盃棒球比賽初試身手。議員指出，北海岸缺乏棒球隊，但體育局的棒球扎根計畫只補助社團2至3萬元，認為資源太少，獎勵作用太低。體育局回應，球隊未來若出去比賽，都會支持。

石門實中面臨位置偏遠與設備不足等困境，但不滅推動棒球的熱忱。校方透過舉辦「北海岸國小棒球營」與引進新店大豐國小專業教練協訓，已初步建立基礎，日前也向體育局正式提出成立棒球校隊計畫，也幸運獲得天美慈善基金會，及法鼓山基金會的經費挹注，紅土棒球場也已完成，球隊除了體育場外，也擁有正式的比賽練習場。

校長鍾兆晉表示，北海岸過去都沒有設立球隊，在地學生若想要打球，完全沒機會，他本身有Ｃ級教練證，過去在其他學校也有推動成立球隊，希望讓石門實驗中學成為北海岸訓練基地，培育少棒人才，每周三讓國小生來參與，也希望能申請經費，未來寒暑假舉辦常態育樂營，培育未來的種子成員。

議員陳偉杰指，台灣近年有一股棒球熱，北海岸缺乏棒球隊，但體育局的棒球扎根計畫只補助社團2至3萬元，資源太少，獎勵作用太低。

陳偉杰呼籲，體育局與教育局應啟動專案輔導，優先支持如石門實中等偏鄉學校的體育發展。目前全市已有90支棒球隊伍，但偏遠地區資源明顯不足，若能將石門實中打造成基層棒球示範校，將有助於帶動整體北海岸棒球發展，讓當地學子也有追逐棒球夢想的公平起點。

體育局長洪玉玲表示，石門時中棒球隊因為是從社團起步，尚未開始出去比賽，仍在籌組階段，所以有社團補助，約2至3萬元，校方目前尚未來申請相關經費，市府也主動與校長聯繫，未來社團若出去比賽都會支持，只要有需要比賽經費都會協助。

石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供
石門實驗中學棒球隊利用體育館內空間，練習傳接球、打擊等動作。圖／石門實驗中學提供

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