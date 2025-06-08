快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

數位實中迎來首屆畢業生 蔣萬安用黃仁勳一句話期勉畢業生

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
數位實中今年迎來首屆畢業生，其中校內第一屆高三畢業生廖奕淳是體操好手，更在全中運斬獲5金，盼自己有機會參與2026年亞運，更能站上頒獎台。記者洪子凱／攝影
數位實中今年迎來首屆畢業生，其中校內第一屆高三畢業生廖奕淳是體操好手，更在全中運斬獲5金，盼自己有機會參與2026年亞運，更能站上頒獎台。記者洪子凱／攝影

北市今天舉行市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安今天出席頒獎典禮以輝達執行長黃仁勳話鼓勵畢業生「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會變得所向無敵」。而今天包含數位實中迎來首屆畢業生，更有學生入選世大運國手，成為亮點。

113學年度榮獲市長獎高中學生共計有763位、國中學生有1055位，蔣萬安今出席頒獎用輝達執行長黃仁勳所說，「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會變得所向無敵」，相信同學在每個領域都能發光發熱，但要記住聰明是一種天賦，善良是一種選擇，祝福所有畢業生未來發展無可限量，也歡迎獲獎學生要自拍、比任何手勢「我都全力配合」。

數位實中今年迎來首屆畢業生，其中校內第一屆高三畢業生廖奕淳是體操好手，更在全中運斬獲5金，從國中開始自學的她，到了高中還是希望能有老師和同學陪伴，剛好數位實中體制出現，除了彈性地調整課程，在外面額外學習課程也可算入學分，對於需要花費大量時間體操訓練的她來說非常重要，還能滿足幫她同時兼顧學業、同儕關係。

「高一時候是她壓力最大的時候」廖奕淳坦言，因為國中三年都是自學，進入實中面對課業壓力和體操訓練，讓她有點力不從心，但在老師引導下到了高二、高三，慢慢抓到節奏覺得越來越能跟上學習腳步，也朝著自己目標走，現階段成果也讓自己很滿意，希望自己有機會參與2026年亞運，更能站上頒獎台。

同樣獲得市長獎內湖國中吳承翰從小被確診⾃閉症，到3歲時都還不會說話，一路走來過程坎坷，幼稚園被退學、小學也被建議轉學，直到後來畫畫天賦被老師發現，開始學畫雖然一開始在畫室也不順利，但在媽媽鼓勵下，決定自己學，他表示，媽媽買了很多畫具，陪他看YouTube學畫，慢慢從畫畫找到自己，也很感謝一路走來許多比賽對他肯定。其努力不懈的精神榮獲總統教育獎。

數位實中迎來首屆畢業生更有學生入選世大運國手，成果豐碩。記者洪子凱／攝影
數位實中迎來首屆畢業生更有學生入選世大運國手，成果豐碩。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。蔣萬安以輝達執行長黃仁勳的一句話「不要害怕，做熱的事情。」來期勉同學，因為熱愛，會讓你變得所向無敵。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。蔣萬安以輝達執行長黃仁勳的一句話「不要害怕，做熱的事情。」來期勉同學，因為熱愛，會讓你變得所向無敵。記者黃義書／攝影

蔣萬安

延伸閱讀

影／回應政院「輪迴」說 蔣萬安：該被「輪迴」的是行政院

稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

黃仁勳AI旋風...台中翁砸300萬中計 要解定存200萬獲阻

蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

相關新聞

數位實中迎來首屆畢業生 蔣萬安用黃仁勳一句話期勉畢業生

北市今天舉行市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安今天出席頒獎典禮以輝達執行長黃仁勳話鼓勵畢業生「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛...

引黃仁勳名言 蔣萬安勉學子「熱愛會讓你們所向無敵」

臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮，他在致詞時恭喜所有獲獎的同學，...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

嘉市國中小教師甄試登場 國中師報名激增錄取率7.4

嘉義市114學年度國民中小學專任教師聯合甄選初試，今天上午於北興國中舉行。此次甄選吸引國中階段共324人報名較去年112...

國中會考5A10+作文滿級分躍榜首 她喜歡玩魔術方塊

國中教育會考日前放榜，屏東縣美和中學國中部林秉恩以5A10+作文滿級分獲榜首，她從小喜歡閱讀，也堅持兩周寫一篇作文，她的...

校園會客室／高中生當助教 帶國中學弟妹赴泰奪機器人冠軍

國立暨大附中學生張詠傑，熱愛機器人程式研究設計，潛心鑽研且不吝於傳承，以助教身分回母校仁愛國中指導機器人課程，更帶領學弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。