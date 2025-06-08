數位實中迎來首屆畢業生 蔣萬安用黃仁勳一句話期勉畢業生

北市今天舉行市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安今天出席頒獎典禮以輝達執行長黃仁勳話鼓勵畢業生「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會變得所向無敵」。而今天包含數位實中迎來首屆畢業生，更有學生入選世大運國手，成為亮點。

113學年度榮獲市長獎高中學生共計有763位、國中學生有1055位，蔣萬安今出席頒獎用輝達執行長黃仁勳所說，「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會變得所向無敵」，相信同學在每個領域都能發光發熱，但要記住聰明是一種天賦，善良是一種選擇，祝福所有畢業生未來發展無可限量，也歡迎獲獎學生要自拍、比任何手勢「我都全力配合」。

數位實中今年迎來首屆畢業生，其中校內第一屆高三畢業生廖奕淳是體操好手，更在全中運斬獲5金，從國中開始自學的她，到了高中還是希望能有老師和同學陪伴，剛好數位實中體制出現，除了彈性地調整課程，在外面額外學習課程也可算入學分，對於需要花費大量時間體操訓練的她來說非常重要，還能滿足幫她同時兼顧學業、同儕關係。

「高一時候是她壓力最大的時候」廖奕淳坦言，因為國中三年都是自學，進入實中面對課業壓力和體操訓練，讓她有點力不從心，但在老師引導下到了高二、高三，慢慢抓到節奏覺得越來越能跟上學習腳步，也朝著自己目標走，現階段成果也讓自己很滿意，希望自己有機會參與2026年亞運，更能站上頒獎台。

同樣獲得市長獎內湖國中吳承翰從小被確診⾃閉症，到3歲時都還不會說話，一路走來過程坎坷，幼稚園被退學、小學也被建議轉學，直到後來畫畫天賦被老師發現，開始學畫雖然一開始在畫室也不順利，但在媽媽鼓勵下，決定自己學，他表示，媽媽買了很多畫具，陪他看YouTube學畫，慢慢從畫畫找到自己，也很感謝一路走來許多比賽對他肯定。其努力不懈的精神榮獲總統教育獎。 數位實中迎來首屆畢業生更有學生入選世大運國手，成果豐碩。記者洪子凱／攝影 台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。蔣萬安以輝達執行長黃仁勳的一句話「不要害怕，做熱的事情。」來期勉同學，因為熱愛，會讓你變得所向無敵。記者黃義書／攝影

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