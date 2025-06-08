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引黃仁勳名言 蔣萬安勉學子「熱愛會讓你們所向無敵」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮。北市府／提供
臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮。北市府／提供

臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮，他在致詞時恭喜所有獲獎的同學，在過去3年奮力不懈之下，得到臺北市的最高殊榮，非常不容易。他並引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的名言—「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會讓你們變得所向無敵」來期勉大家。

蔣萬安表示，畢業之後，同學們將邁入人生下一個階段，很多同學不止在課業表現優異，在其他領域，音樂、體育各方面也都出類拔萃，相信每一位同學都會繼續發光、發熱，但同時也要記住「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」。像今天很多的爸爸媽媽、親友，有很多是來自其他縣市，特別陪著孩子今天到大安高工，請孩子們也不要忘記今天也是一個感恩的時刻，謝謝自己的師長、家長及親友這一路上陪伴著你們，才能夠走到今天這麼重要的里程碑。他祝福獲獎的孩子們未來的發展無可限量，同時也再次的恭喜所有的孩子能夠獲得這麼高的殊榮。

蔣萬安在致詞最後並打趣地簡單向獲獎同學說明一起合影方式，同學們要自拍、比什麼動作都沒有問題，今天同學們才是主角，所以不管是要比個愛心、流行的Y2K手勢都可以，歡迎大家發揮創意，今天他會完全配合，並祝大家一切順心，未來發展無可限量。

臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮。北市府／提供
臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮。北市府／提供

黃仁勳 蔣萬安

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