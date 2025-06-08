引黃仁勳名言 蔣萬安勉學子「熱愛會讓你們所向無敵」
臺北市長蔣萬安8日出席臺北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎高中組、國中組頒獎典禮，他在致詞時恭喜所有獲獎的同學，在過去3年奮力不懈之下，得到臺北市的最高殊榮，非常不容易。他並引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的名言—「不要害怕做熱愛的事情，因為熱愛會讓你們變得所向無敵」來期勉大家。
蔣萬安表示，畢業之後，同學們將邁入人生下一個階段，很多同學不止在課業表現優異，在其他領域，音樂、體育各方面也都出類拔萃，相信每一位同學都會繼續發光、發熱，但同時也要記住「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」。像今天很多的爸爸媽媽、親友，有很多是來自其他縣市，特別陪著孩子今天到大安高工，請孩子們也不要忘記今天也是一個感恩的時刻，謝謝自己的師長、家長及親友這一路上陪伴著你們，才能夠走到今天這麼重要的里程碑。他祝福獲獎的孩子們未來的發展無可限量，同時也再次的恭喜所有的孩子能夠獲得這麼高的殊榮。
蔣萬安在致詞最後並打趣地簡單向獲獎同學說明一起合影方式，同學們要自拍、比什麼動作都沒有問題，今天同學們才是主角，所以不管是要比個愛心、流行的Y2K手勢都可以，歡迎大家發揮創意，今天他會完全配合，並祝大家一切順心，未來發展無可限量。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言