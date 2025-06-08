嘉市國中小教師甄試登場 國中師報名激增錄取率7.4

嘉義市114學年度國民中小學專任教師聯合甄選初試，今天上午於北興國中舉行。此次甄選吸引國中階段共324人報名較去年112人激增近3倍，預計錄取24人，平均錄取率為7.4%；國小階段296人報名，預計錄取45人，平均錄取率為15.2%。初試錄取名單將於明天公告。

市長黃敏惠表示，繼去年擴大辦理國中小教師甄選，今年不僅延續辦理，更再度擴增甄選名額，吸引全國優秀教育工作者加入嘉義市教學行列。

今年國中教師甄選吸引324名優秀教師報名，比去年112人數還多，只錄取24名，錄取率約7.4%。

嘉義市教育局表示，教育出身的市長黃敏惠，十分重視教育，也因此嘉義市教育面向在雜誌等媒體評比中連年獲全國第一；嘉義市小而美，生活機能好，上下班距離近，市府與學校間的關係密切，在教學合作、政策推動等都能緊密溝通、協調，又由於學校之間距離近，有助於教師做教學準備、相互合作。這些都是吸引優秀教師報考的原因。

教育處長郭添財表示，本次甄選國中階段預計有157人進入複試；國小階段預計有155人進入複試（包括7名曾獲教育部教學卓越獎金質獎考生，以增額方式參與複試）。國中小初試錄取名單將於6月9日晚上8點前公告，考生可於嘉義市114學年度專任教師聯合甄選報名系統查詢成績。 嘉義市國民中小學專任教師聯合甄選初試今天舉行，教育處長郭添財（右）等人巡視考場秩序。圖／嘉義市政府提供 嘉義市國民中小學專任教師聯合甄選初試今天舉行，教育處長郭添財（右）等人巡視考場秩序。圖／嘉義市政府提供

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