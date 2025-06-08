國中會考5A10+作文滿級分躍榜首 她喜歡玩魔術方塊

國中教育會考日前放榜，屏東縣美和中學國中部林秉恩以5A10+作文滿級分獲榜首，她從小喜歡閱讀，也堅持兩周寫一篇作文，她的魔術方塊能轉出8種變化，3乘3，6面20秒即可完成。她也決定留縣升學，直升美和中學高中部。

林秉恩也是作文比賽常勝軍，作文滿級分的她，從小喜歡閱讀，常將書中優美詞句靈活運用在文章上，也堅持兩周寫一篇作文，精進作文能力，她特別感謝導師廖子秀的指導，她每天利用聯絡簿作為心情交流、情緒壓力紓解管道，藉此提升作文能力。

屏東縣府今年辦六堆作文比賽，林秉恩獲國中組第一名佳績，林秉恩說，她平時以彈琴、寫作紓解課業壓力，她的魔術方塊轉出8種變化，3乘3，6面20秒即可完成。她也決定直升高中部，受到學長姐影響，未來想成為一名醫師。

美和高中指出，考出5A9+的劉易倫是籃球隊，喜歡打籃球外也喜歡閱讀，他的哥哥今年在美和高中畢業，錄取台師大及警大，易倫也將追隨哥哥腳步，直升高中部 。

5A8+江承平，數理方面頗有專長，曾多次參加MPM數學競試，榮獲不錯成績，國三參加屏東縣科展，獲「生活應用二」屏東縣第一名的佳績。他也選擇直升高中部，未來朝考醫學院目標邁進。

5A8+舒凡恩，個性開朗，平時喜歡打桌球、滑蛇版，曾參加民俗舞獅比賽，多才多藝。

美和高中校長王致皓說，因應108課綱，未來升學管道變得多元，也更靈活，實作能力及基礎學科二者必需兼顧，不宜偏廢。美和高中以「多元、適性學習」為教育理念，學校因應潮流趨勢，調整教學方式，精進教學。

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