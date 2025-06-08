快訊

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

國中會考5A10+作文滿級分躍榜首 她喜歡玩魔術方塊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣美和中學國中部林秉恩（右）以5A10+作文滿級分獲榜首，感謝導師廖子秀（左）指導，她每天利用聯絡簿作為心情交流、情緒壓力紓解管道，藉此提升作文能力。記者劉星君／翻攝
屏東縣美和中學國中部林秉恩（右）以5A10+作文滿級分獲榜首，感謝導師廖子秀（左）指導，她每天利用聯絡簿作為心情交流、情緒壓力紓解管道，藉此提升作文能力。記者劉星君／翻攝

國中教育會考日前放榜，屏東縣美和中學國中部林秉恩以5A10+作文滿級分獲榜首，她從小喜歡閱讀，也堅持兩周寫一篇作文，她的魔術方塊能轉出8種變化，3乘3，6面20秒即可完成。她也決定留縣升學，直升美和中學高中部。

林秉恩也是作文比賽常勝軍，作文滿級分的她，從小喜歡閱讀，常將書中優美詞句靈活運用在文章上，也堅持兩周寫一篇作文，精進作文能力，她特別感謝導師廖子秀的指導，她每天利用聯絡簿作為心情交流、情緒壓力紓解管道，藉此提升作文能力。

屏東縣府今年辦六堆作文比賽，林秉恩獲國中組第一名佳績，林秉恩說，她平時以彈琴、寫作紓解課業壓力，她的魔術方塊轉出8種變化，3乘3，6面20秒即可完成。她也決定直升高中部，受到學長姐影響，未來想成為一名醫師。

美和高中指出，考出5A9+的劉易倫是籃球隊，喜歡打籃球外也喜歡閱讀，他的哥哥今年在美和高中畢業，錄取台師大及警大，易倫也將追隨哥哥腳步，直升高中部 。

5A8+江承平，數理方面頗有專長，曾多次參加MPM數學競試，榮獲不錯成績，國三參加屏東縣科展，獲「生活應用二」屏東縣第一名的佳績。他也選擇直升高中部，未來朝考醫學院目標邁進。

5A8+舒凡恩，個性開朗，平時喜歡打桌球、滑蛇版，曾參加民俗舞獅比賽，多才多藝。

美和高中校長王致皓說，因應108課綱，未來升學管道變得多元，也更靈活，實作能力及基礎學科二者必需兼顧，不宜偏廢。美和高中以「多元、適性學習」為教育理念，學校因應潮流趨勢，調整教學方式，精進教學。

滿級分 屏東縣 壓力

延伸閱讀

國中教育會考彰化區5人全科滿級分作文也滿分 整體表現出色

竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

彰化陽明國中再踞龍頭 跆拳道美少女榜首和總成績都耀眼

國中會考成績公布 中一中、中女中鼓勵高分考生大膽選填

相關新聞

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

國中會考5A10+作文滿級分躍榜首 她喜歡玩魔術方塊

國中教育會考日前放榜，屏東縣美和中學國中部林秉恩以5A10+作文滿級分獲榜首，她從小喜歡閱讀，也堅持兩周寫一篇作文，她的...

校園會客室／高中生當助教 帶國中學弟妹赴泰奪機器人冠軍

國立暨大附中學生張詠傑，熱愛機器人程式研究設計，潛心鑽研且不吝於傳承，以助教身分回母校仁愛國中指導機器人課程，更帶領學弟...

彰化30位校長恐異動 遭控性侵的校長可能回鍋？教育處否認了

今年暑假彰化縣將有13名國中小校長退休，加上4年至8年任期屆滿，將有30名校長可能異動，多所學校關心新校長人選，外傳被網...

「裕元獎」兒童表演落幕 優勝隊伍合奏

財團法人裕元教育基金會、國立台灣交響樂團以及國立彰化生活美學館，共同主辦「2025 裕元獎－全國兒童木笛（直笛）合奏表演...

台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展 122幅各有特色

台南市新市國中27屆美術班23位畢業生今天在新市區新港社地方文化館舉辦畢業美展，展出以「任藝門」為主題的西畫、水彩、版畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。