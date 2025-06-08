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校園會客室／高中生當助教 帶國中學弟妹赴泰奪機器人冠軍

聯合報／ 記者賴香珊／專訪
國立暨大附中學生張詠傑（後排右一）返回母校當助教協助指導機器人課程。圖／仁愛國中提供
國立暨大附中學生張詠傑（後排右一）返回母校當助教協助指導機器人課程。圖／仁愛國中提供

國立暨大附中學生張詠傑，熱愛機器人程式研究設計，潛心鑽研且不吝於傳承，以助教身分回母校仁愛國中指導機器人課程，更帶領學弟妹赴泰國參加二○二四 Arduino Education Day暨MARC AI國際機器人競賽奪冠，回饋母校，也為國爭光。

張詠傑國小時接觸到mBot機器人，對於簡單寫個程式就能讓機器人動起來，感到不可思議，也開啟他對機器人的興趣與領域，進入仁愛國中後更加入科技社，鑽研AI機器人，除了透過社團課程向學長姐請益，更把握時間「偷師」。

他表示，當時只要一到社團時間，就是黏在指導老師林大智身旁，學習電線焊接、程式撰寫、機器人組裝等技能，盡可能了解組裝步驟、概念或程式設計原理，還常利用晚上與假日的時間待在學校研究練習。

就算畢業，上了高中，他仍返回母校當助教協助指導機器人課程，帶領學弟妹橫掃國內賽事，曾獲奧林匹亞機器人競賽佳作、MARC馬克盃賽國際賽冠軍、FIRST機器人競賽榮獲創新計畫獎等，去年更遠赴曼谷抱回冠軍。

張詠傑說，在機器人領域的學習過程中，最大的挑戰是「時間」和「耐心」，因機器人設計需要大量現場製作與改良，有時程式設計結果與預期不符，就得耐住性子探索其中變因，找出規律、分析原因、思考解決方案，並持續嘗試。

高中生 機器人 國中生

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