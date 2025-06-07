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彰化30位校長恐異動 遭控性侵的校長也回鍋？教育處回應

彰化30位校長恐異動 遭控性侵的校長可能回鍋？教育處否認了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府教育處表示，彰化縣某國小校長被網紅指控性侵，縣政府靜待台中高分院判決。記者曾健祐／攝影
彰化縣政府教育處表示，彰化縣某國小校長被網紅指控性侵，縣政府靜待台中高分院判決。記者曾健祐／攝影

今年暑假彰化縣將有13名國中小校長退休，加上4年至8年任期屆滿，將有30名校長可能異動，多所學校關心新校長人選，外傳被網紅控告性侵的某國小校長在調動名單內，縣政府教育處今否認傳言並表示，等台中高分院判決結果再作進一步處置。

教育處指出，4名國中校長、9名國小校長申請7月底退休，確定13所國中小學校長出缺，任期4年到8年的校長可申請調動，因此有30名校長連動，不包括去年被網紅指控性侵的某國小校長。

教育處表示，這名校長的官司未了，不可能讓他參加暑假調動遴選申請，最快等台中高分院判決結果有無定讞，若繼續上訴，縣政府要等最後判決結果再作處置。

網紅 性侵

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