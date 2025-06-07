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嶺東科大畢典 視障碩士生獲「勤學獎」一席話感動全場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
嶺東科大今畢典，流設系碩士生黃加鑫（左二）展現超越視障的創意潛能，獲頒「勤學獎」。圖／嶺東科大提供
嶺東科大今畢典，流設系碩士生黃加鑫（左二）展現超越視障的創意潛能，獲頒「勤學獎」。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學今畢業典禮，今年不但首頒健豪金鷹獎學金，AI學系明年起招生。流行設計系碩士生黃加鑫天生視覺障礙，展現超越身體限制的創意潛能，獲頒「勤學獎」。黃加鑫說，「我的視野有限，但我的創意和理想沒有邊界」，感動全場。

嶺東科大今年畢典主題「嶺東金鷹 寰宇飛揚」，表彰學子勇敢接受挑戰與國際接軌不懈奮進的精神。校長陳仁龍致詞鼓勵畢業生，在人口紅利與科技發展交錯的世代，帶著AI素養與創意能量，勇敢走出屬於自己的路。

今年畢典一大亮點為健豪印刷公司首度設立「健豪金鷹獎學金」，總額20萬元，專為鼓勵具設計創意及競賽成果績優學生。視覺傳達設計系畢業專題組別「青吱調」與「大地美術館」，以2025金點新秀設計獎、A+文資創意獎等國內外競賽屢獲大獎肯定，雙雙獲頒各10萬元獎學金，為學生專業實力與產業鏈結成果最佳見證。

現場頒發「勤學獎」給5名克服困難、努力向學的學生。其中黃加鑫大學到研究所都在嶺東科大就讀，他雖天生視覺障礙，卻堅持投入設計領域，展現超越身體限制的無限創意。

嶺東科大表示，因應AI產業趨勢，校方今年2月將原資訊學院，正式更名為「智慧科技學院」，並獲教育部核准，將在2026學年度開設「人工智慧應用科技系」，以AI跨域整合能力為核心，培育未來科技應用人才，持續推動教育轉型與人才升級。

嶺東科大說明，嶺東科大連5年獲教育部「技職之光」，以及連3年獲頒文化部「年度傑出學校」等榮譽為基礎，秉持創新、專業、國際化的教育理念，持續打造學生就業即戰力。畢業典禮不只是結束，更是夢想的起點，校方期許畢業生勇敢追夢、不忘初心，在變動快速的世界舞台上發光發熱。

嶺東科大今畢業典禮，由原住民舞蹈社學生精彩表演，揭開序幕。圖／嶺東科大提供
嶺東科大今畢業典禮，由原住民舞蹈社學生精彩表演，揭開序幕。圖／嶺東科大提供
嶺東科大今畢典，視覺傳達設計系「大地美術館」與「青吱調」，各獲頒健豪金鷹獎學金10萬元。圖／嶺東科大提供
嶺東科大今畢典，視覺傳達設計系「大地美術館」與「青吱調」，各獲頒健豪金鷹獎學金10萬元。圖／嶺東科大提供

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