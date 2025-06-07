「裕元獎」兒童表演落幕 優勝隊伍合奏

財團法人裕元教育基金會、國立台灣交響樂團以及國立彰化生活美學館，共同主辦「2025 裕元獎－全國兒童木笛（直笛）合奏表演賽」，今日在台中霧峰國立台灣交響樂團演奏廳舉行優勝隊伍聯合音樂會暨頒獎典禮，由新北市新莊區光華國民小學、台中市南屯區惠文國民小學分別榮獲A組與B組首獎。

本次賽事分為小型編制A組與大型編制B組，共來自全國21支隊伍同場切磋，最終由8支優勝隊伍脫穎而出，並安排於今日依序登台、頒獎。

本日活動由國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛親自指揮，結合優勝隊伍與國台交台灣青年交響樂團近300位成員，演出以台灣民謠《望春風》、《天黑黑》重新改編的組曲，以及《乘著歌聲的翅膀》帶來合奏。

歐陽慧剛表示，看見孩子對音樂的熱情，相當令人動容，國台交台灣青年交響樂團很榮幸能與學生一起創造這段難忘的音樂旅程。

裕元教育基金會自2006年起推動「裕元獎」，藉由表演賽鼓勵國小學生參與音樂學習，並採用合唱與木笛隔年輪替方式辦理，深耕基層音樂教育。

裕元教育基金會董事長李義男表示，希望透過舞台，讓每個孩子都能看見自己的光芒 ，厚植無比的自信心。聯合音樂會不僅是榮譽的象徵，更提供學生與國家級樂團同台演出的難得機會， 裕元教育基金會董事長李義男(中、白髮者)、歐陽慧剛團長與8個優勝隊伍合影。圖／裕元教育基金會提供 B組首獎南屯區惠文國小。圖／裕元教育基金會提供 裕元教育基金會董事長李義男。圖／裕元教育基金會提供

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