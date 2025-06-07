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台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展 122幅各有特色

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影

台南市新市國中27屆美術班23位畢業生今天在新市區新港社地方文化館舉辦畢業美展，展出以「任藝門」為主題的西畫、水彩、版畫、設計、複合媒材，書法、水墨及陶藝等122件作品到29日。

指導老師說，作品從寫實到抽象風格多元。每幅都蘊含學子對世界的理解與詮釋，展現豐沛的想像力與細膩技巧，邀請觀者者從容打開一扇扇充滿藝術氣息與各種夢幻想像的「任藝門」，細細品味年輕藝術家的創作成果與心路歷程。

其中劉子凡的「現代化・陷die化」，以破碎玻璃象徵現代工業對生態的破壞，訴說動物逐漸消亡的悲劇。王昱淇的「Hey You，你好嗎?」以層層疊加的視覺語彙，描繪時代變遷與AI未來的交會，探究人與科技的關係，兩件都獲全國學生美術比賽佳作。翁子欣的「示好」，楊善存的「飽穗的稻仔頭犁犁」都獲學生美術比賽第三名。

校長薛英斌表示，傳統集體創作成果是另一亮點。「台南400城市美學系列大型裝置作品」呈現生態詩詞書寫、地方廟宇速寫創作暨公益義賣課程成果，學子在地踏查與詩詞創作，融入新市文化特色，實踐濃厚社區關懷，不妨放慢腳步細細咀嚼光影與文字中所蘊含的情感。

「名畫任藝門」則以木構框架搭配壓克力顏料與石英砂創作，線條勾勒名畫神韻，展現對藝術經典的詮釋與創造。另手工製作的藝術陶盤，則以幾何圖案為主，融合個性化文字與構圖風格，各自展現不同的創作語言與個人特質。

區長張榮哲表示，「任藝門」不僅是美術展覽，更是一扇扇象徵創意與夢想的門扉。每一扇門背後，承載著學子們的心血與才華、對藝術的熱情與對未來的無限想像。這些作品不只是創作成果，更反映出年輕藝術家多層次的成長軌跡與人生思索。

校長薛英斌即將調任安南國中，開幕活動地方父老、民代來捧場兼送行，感謝他支持美術班多年。創作油畫知名的市議員陳碧玉當眾宣布要特別作畫送薛校長表達謝意。

台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，校長薛英斌鼓勵大家創作不懈。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，校長薛英斌鼓勵大家創作不懈。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
市議員陳碧玉當眾宣布要特別作畫送薛校長表達謝意。記者周宗禎／攝影
市議員陳碧玉當眾宣布要特別作畫送薛校長表達謝意。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影
台南新市國中美術班「任藝門」畢業美展，122幅各有特色。記者周宗禎／攝影

藝術家 台南

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