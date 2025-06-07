2025年加拿大科學展覽會 北一女學生奪銀佳績

台北市立第一女子高級中學學生羅庭宣和林昕儀，代表我國參加「2025年加拿大科學展覽會 (Canada-Wide Science Fair)」榮獲大會卓越獎銀牌，也是自3月初起的義大利、突尼西亞、美國後，台灣學子征戰國際青年科學賽事再次斬獲獎項。

加拿大科學展覽會自1962年起辦理，至今為加拿大規模最大的科展盛會，旨在鼓勵青少年在科學、科技、工程及數學（STEM）領域發現與創新活動，作品類型分為「科學發現」及「科學創新」兩類，並分有9個類科、3個級別進行評審，為加拿大最重要的國際青年科學競賽。

今年第63屆加拿大展覽會於5月31日至6月7日在弗雷德瑞克登的新布倫瑞克大學舉行，共有來自加拿大96個區域科展7至12年級學生與國外優秀青年科學家參與競賽，總計385位參賽者、336件研究角逐獎項。

科教館表示，台灣共選派兩件作品參賽，其中羅庭宣和林昕儀作品《金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發》榮獲大會卓越獎銀牌。研究結合奈米合成技術與生物醫學，製備出多功能金屬多酚配位奈米顆粒，其具有高生物相容性與治療效果，能成功開發出具CDT、CT及PTT功能的奈米複合材料。

科教館指出，評審們認為本研究的實驗完整、論述清楚，也為醫學新興藥物材料提供了新的可能性，具有未來臨床應用的潛力。

科教館館長劉火欽表示，獲獎成果展現出台灣學生在科學領域的投入與創新實力。透過參與國際科展，不僅能與各國優秀作品互相觀摩交流，更有助於拓展學生的國際視野。同時，科教館也特別從加拿大本屆得獎作品中選出兩件優秀研究，邀請參加2026年初舉辦的台灣國際科學展覽會，希望促進更多國際交流與合作。

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