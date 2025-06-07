新北國中教徵系統出錯...分數愈查愈低 教育局增額錄取補救

新北市國中114學年度教師聯合甄選4日公布錄取複試名單，卻有考生上網查成績，分數愈查愈低，新北市議員張維倩、黃淑君等人接獲陳情，質疑分數或加分部分遭竄改。新北市教育局今天表示，系統在「加分項目」採計上出現異常，經逐一比對，確認7名考生成績達錄取標準，已依規定辦理增額錄取，初試錄取人數從1488人增至1495人，異動不影響原錄取者權益。

張維倩指出，陳情人是國文科代理教師，陳情人5月24日參加新北國中教師甄試筆試，5月27日、6月4上網查詢時，筆試成績皆為82分，但到了6月5晚上8時後，分數竟變成79分；而加分項目該陳情人初試報名時，系統確認其年資加分2分、本土語及台灣手語認證加分1分，共加3分，先前查了3次皆是3分，沒想到6月5晚上10時再次查詢時，竟變成1分。

張維倩說，6月4日公布初試錄取名單，最低錄取分數查詢的網頁竟搜尋不到、初試成績單也看不到，無法得知最低錄取分數，幸好陳情人有截圖才得以保留。陳情人報考的國文科錄取門檻為84.750，筆試分數為82分，年資加分為3分，理應是85分可以剛好過門檻進複試，錄取名單卻沒有陳情人的名字，讓陳情人從本來的「通過」初試直接變成「不通過」。

張維倩說，這些離譜的問題同樣也發生在其他考生身上，事關眾多辛苦備考一年的代理教師權益，分數被篡改、影響考試的公平性，令人懷疑本次教師甄選是否有黑箱或是舞弊，請新北市教育局立即出來說清楚講明白，給考生一個合理的交代。

新北市教育局表示，本次114學年度國中教師聯合甄選，初試成績與錄取名單已於6月4日公告，所有考生筆試成績均未變動、絕無修改，公告後亦未進行任何成績更動，請考生放心。

教育局說，因系統在「加分項目」採計上出現異常，導致部分考生加分不符規定卻被加入計算，或是符合規定卻被漏算，以致畫面顯示的加分成績與實際計分規定不同。教育局立即啟動全面複核，針對加分錯誤個案逐一比對修正後，確認共有7名考生成績達錄取標準，已依規定辦理增額錄取，初試錄取人數從1488人增至1495人。此異動不影響原錄取者權益，並保障所有符合資格考生的公平待遇。

教育局強調，整體甄選作業依簡章規範，絕對沒有任何人為操作或不透明情形，秉持公平、公正、公開原則辦理甄選，保障每位考生權益。

教育局也說，本次系統顯示異常造成考生疑慮，教育局表示誠摯歉意，已於6月6日上午9時完成系統修正並公告說明，請考生依公告結果查詢為準，6月28日將複試。同時已啟動內部全面檢討，強化系統驗證與資料比對機制，避免類似情形再發生，確保甄選作業更周延、公平與嚴謹。

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