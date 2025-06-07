快訊

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

新北國中教徵系統出錯...分數愈查愈低 教育局增額錄取補救

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市國中114學年度教師聯合甄選，共開出400名缺額。圖／新北市教育局提供
新北市國中114學年度教師聯合甄選，共開出400名缺額。圖／新北市教育局提供

新北市國中114學年度教師聯合甄選4日公布錄取複試名單，卻有考生上網查成績，分數愈查愈低，新北市議員張維倩、黃淑君等人接獲陳情，質疑分數或加分部分遭竄改。新北市教育局今天表示，系統在「加分項目」採計上出現異常，經逐一比對，確認7名考生成績達錄取標準，已依規定辦理增額錄取，初試錄取人數從1488人增至1495人，異動不影響原錄取者權益。

張維倩指出，陳情人是國文科代理教師，陳情人5月24日參加新北國中教師甄試筆試，5月27日、6月4上網查詢時，筆試成績皆為82分，但到了6月5晚上8時後，分數竟變成79分；而加分項目該陳情人初試報名時，系統確認其年資加分2分、本土語及台灣手語認證加分1分，共加3分，先前查了3次皆是3分，沒想到6月5晚上10時再次查詢時，竟變成1分。

張維倩說，6月4日公布初試錄取名單，最低錄取分數查詢的網頁竟搜尋不到、初試成績單也看不到，無法得知最低錄取分數，幸好陳情人有截圖才得以保留。陳情人報考的國文科錄取門檻為84.750，筆試分數為82分，年資加分為3分，理應是85分可以剛好過門檻進複試，錄取名單卻沒有陳情人的名字，讓陳情人從本來的「通過」初試直接變成「不通過」。

張維倩說，這些離譜的問題同樣也發生在其他考生身上，事關眾多辛苦備考一年的代理教師權益，分數被篡改、影響考試的公平性，令人懷疑本次教師甄選是否有黑箱或是舞弊，請新北市教育局立即出來說清楚講明白，給考生一個合理的交代。

新北市教育局表示，本次114學年度國中教師聯合甄選，初試成績與錄取名單已於6月4日公告，所有考生筆試成績均未變動、絕無修改，公告後亦未進行任何成績更動，請考生放心。

教育局說，因系統在「加分項目」採計上出現異常，導致部分考生加分不符規定卻被加入計算，或是符合規定卻被漏算，以致畫面顯示的加分成績與實際計分規定不同。教育局立即啟動全面複核，針對加分錯誤個案逐一比對修正後，確認共有7名考生成績達錄取標準，已依規定辦理增額錄取，初試錄取人數從1488人增至1495人。此異動不影響原錄取者權益，並保障所有符合資格考生的公平待遇。

教育局強調，整體甄選作業依簡章規範，絕對沒有任何人為操作或不透明情形，秉持公平、公正、公開原則辦理甄選，保障每位考生權益。

教育局也說，本次系統顯示異常造成考生疑慮，教育局表示誠摯歉意，已於6月6日上午9時完成系統修正並公告說明，請考生依公告結果查詢為準，6月28日將複試。同時已啟動內部全面檢討，強化系統驗證與資料比對機制，避免類似情形再發生，確保甄選作業更周延、公平與嚴謹。

教育局 代理教師

延伸閱讀

狂寄3年前空汙罰單破千張！遭議員質疑搶錢 新北環保局：合法

寄回查詢單遭退 新北選委會：不因此刪除連署名冊

罷免查詢函回寄無端遭退 新北議員張維倩質疑技術性干涉

藝人閃兵體檢 多家公立醫院複檢 北榮：配合調查

相關新聞

新北國中教徵系統出錯...分數愈查愈低 教育局增額錄取補救

新北市國中114學年度教師聯合甄選4日公布錄取複試名單，卻有考生上網查成績，分數愈查愈低，新北市議員張維倩、黃淑君等人接...

114會考出爐台中僑泰2生奪全國榜首 曝讀書心法

國中教育會考成績公布，僑泰高中國中部再開紅盤，學生李炳憲、李佳蓉都考出五科A＋＋、寫作6級分，榮登全國榜首，其中李佳蓉直...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

新竹這14校5A比例全國領先 錄取分數補教業者看法分歧

114年國中教育會考成績於昨日公布。根據心測中心統計，今年共有1萬6547名考生達到會考5A等級，佔全體考生的9.59%...

國中會考5C不到萬人 歷年新低

國中教育會考昨公告成績，心測中心統計，今年五Ａ和寫作六級分考生僅五四一人，占全體考生百分之○點三，較去年減少一七一人，獲...

會考放榜！預估錄取門檻 建中34.8 北一女33.8

國中教育會考成績昨公布，基北區私立華興中學校長曾騰瀧表示，基北區滿分卅六分，預估建中最低錄取分數卅四點八分、北一女卅三點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。