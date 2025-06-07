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114會考出爐台中僑泰2生奪全國榜首 曝讀書心法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中師長與奪國中會考全國榜首的國中部學生李炳憲（左二）、李佳蓉（右二）合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中師長與奪國中會考全國榜首的國中部學生李炳憲（左二）、李佳蓉（右二）合影。圖／僑泰高中提供

國中教育會考成績公布，僑泰高中國中部再開紅盤，學生李炳憲、李佳蓉都考出五科A＋＋、寫作6級分，榮登全國榜首，其中李佳蓉直升高中部，獲120萬獎學金；另鄭新睿五科A＋＋、寫作5級分，全校5A人數共計42人，校方預估一中、女中錄取人數可達35人。

校長温順德說，今年達一中、女中錄取標準的35名學生中，有26人直升僑泰高中部，除考出111滿點的李佳蓉獲120萬獎學金外，110點的鄭新睿獲60萬元；107點的陳柏霖、古濬愷，106點的翁子暘、莊岳宬，105點的趙有謙，也都獲42萬元獎學金。他們都表示，學校頒發的獎學金會先存起來，進入大學後可放心追尋夢想，不必為學費煩惱。

考出111滿點的李炳憲說，他學習重視細節，會勤作筆記加深印象，假日也都透過打羽球適度紓壓。會考前難免焦慮，但他都聽從老師的安排，也配合班上的學習步調，一有問題就請教老師，才能克服難關，達到自己設定的目標。

另一名考出滿點的李佳蓉說，她第一次模擬考的成績不如預期，幸好師長與同學不斷鼓勵，加上自己不斷練習，才能走出學習低潮。她感謝老師們在國三時平日晚上及周六都陪伴學生讀書，更會細心檢討題目，協助學生找到學習盲點，並啟發新的想法，讓她受益良多。

導師吳怡玲說，國三生活非常緊湊，所幸班上孩子們願意配合，家長也全力支持，看到最後甜美的果實，一切的辛苦都是值得的。盼畢業生能持續踏實求知與擴展胸襟，做一個更好的人。

温順德說明，繼去年會考柯亭語、張之盈雙獲全國榜首後，今年李炳憲、李佳蓉又考出111滿點，連續2年都有2人摘下全國榜首，寫下校史新頁。加上今年高中部盧昱君、高職部劉怡君先後拿下學測、統測餐旅群榜首，不但讓僑泰成為全國榜首雲集的學校，也印證六年一貫的辦學績效。

僑泰高中師長與國中會考5A的國中部學生合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中師長與國中會考5A的國中部學生合影。圖／僑泰高中提供

學測 國中教育會考

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