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加拿大科學展覽會 台灣學生作品奪銀

中央社／ 多倫多6日專電

2025年加拿大科學展覽會競賽，台灣學生代表團傳捷報，北一女中學生羅庭宣和林昕儀的參賽作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」，榮獲大會卓越獎銀牌，展現台灣中學生科學研究實力。

加拿大科學展覽會（Canada-Wide Science Fair）自1962年開始舉辦，旨在鼓勵青少年在科學、科技、工程及數學（STEM）領域發現與創新。

今年第63屆競賽自5月31日至6月7日在新布朗斯威克大學（University of New Brunswick）舉行，以「科學的過去、現在與未來」為主題，有來自加拿大96個區域科展7至12年級學生與各國優秀青年科學家齊聚參與，計336件作品共385人角逐競賽。頒獎典禮於5日晚上舉行。

主辦單位及評審召集人在領隊會議中分享今年參賽作品時，特別強調運用傳統知識的突破與創新研究，而台灣作品就具有這樣的應用元素。

由國立台灣科學教育館遴選代表台灣參賽的4位成員羅庭宣、林昕儀、楊謹瑜及許和晏，均就讀於台北市立第一女子高級中學。

其中，羅庭宣和林昕儀的作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」，榮獲大會卓越獎銀牌；她們的研究結合奈米合成技術與生物醫學，為醫學新興藥物材料提供可能性。楊謹瑜及許和晏的參賽作品「氣候與地質條件驅動的台灣紅樹林與鹽沼碳封存」，也頗受各方關注。

加拿大科學展覽會參賽作品類型分為「科學發現」及「科學創新」兩類，以9個類科、3個級別分別進行評審；並依其評審標準，給予4個等級成績。頒獎典禮中，同時選出2件加拿大作品，準備參加2026年台灣國際科學展覽會。

科學家 奈米 加拿大

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