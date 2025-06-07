新竹這14校5A比例全國領先 錄取分數補教業者看法分歧

114年國中教育會考成績於昨日公布。根據心測中心統計，今年共有1萬6547名考生達到會考5A等級，佔全體考生的9.59%，被視為進入明星高中的基本門檻。其中，新竹地區表現亮眼，共有14所學校的5A達成率平均超過12%，其中最高甚至高達56.25%，引發家長與教育界熱議。

針對今年國中會考後的高中錄取分數預測，新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國指出，去年竹科實中需5A10＋作文5級分、竹中為5A6＋、竹女為5A4＋。今年因適逢生肖牛虎年，竹苗區國三學生人數明顯下滑，會考報名人數較去年減少1315人、減幅達8.57%。

不過，他也提醒，今年補教業者對錄取分數看法出現分歧：一派認為考生實力提升、競爭更激烈，錄取門檻可能上升；另一派則認為高中名額不變、考生減少，將使中段學生受惠。黃建國以「操場搶椅子」為例說明，過去是50人搶30張椅子，今年變成45人搶同樣名額，即使不是跑第一，也更有機會搶到位子，象徵部分原本邊緣分數的學生，今年可能順利錄取。

黃建國進一步分析，雖然總考生人數下降，但114年各類精熟（A）等級組合（如5A、4A1B、3A2B..等）在全體考生中的占比都略高於去年，顯示今年具實力的考生相對集中，為分數預測增添變數。實際結果仍待6月20日序位區間資料公布後，方能進一步分析。整體而言，今年的錄取分數變化幅度預料將比往年更為明顯，提醒家長與學生密切關注後續資訊，提早做好升學規畫。

國中教育會考成績出爐，多所學校已於學校臉書群組或網頁公布成績，網路上也流傳「竹苗區15所學校5A人數超過全國平均的動態更新」：曙光198人、平均56.25%，義民146人、平均48.50%，實驗66人、平均41.5%，康乃薾34人、平均41%，康橋34人、平均38%，成功170人、平均34%，東興181人、平均32.21%，光武130人、平均29.6％，培英189人、平均23.89%，三民121人、平均17.63%，君毅43人、平均16.2%，光華65人、平均14.9%，建功49人、平均14.8%，仁愛35人、平均13%，二重29人、平均12%。

黃建國指出，從今年會考表現來看，新竹學生整體實力不容小覷，教育資源集中、補教協力成效顯著，使新竹成為全台競爭力數一數二強的區域。多所學校5A比例遠高於全國平均，成為全台教育表現的亮點。這樣的成果，與新竹濃厚的學習風氣、教育資源的高度投入，以及家長對教育的高度重視密切相關，尤其在竹科帶動下，高收入家庭背景促使學生展現更強的學習競爭力。

黃建國說，然而更值得關注的是新竹縣國中呈現明顯的M型化現象：部分頂尖學校的5A比例極高，許多學校卻偏低，「顯示強者愈強、弱者愈弱的差距」。其中，竹北區的明星學校具有磁吸優秀學生的效應，使資源與表現集中於少數學校。相較之下，新竹市國中5A比例分布較為平均，不僅有頂尖學校拉抬平均值，其他學校也普遍維持在中高水平，鮮少出現極端低分布，整體學力結構較為穩定，值得家長在選校與長遠學習規畫上審慎評估。

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