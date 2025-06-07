快訊

教授生存／教學耐受度受挑戰 只愛研究別當教授害人？

台南影迷哭哭！ 國賓影城二館6月30日結束營業 在地人不捨：時代眼淚

中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置

新竹這14校5A比例全國領先 錄取分數補教業者看法分歧

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹地區表現亮眼，共有14所學校的5A達成率平均超過12%，其中最高甚至高達56.25%，引發家長與教育界熱議。圖為國中會考試場的示意圖。圖／本報資料照片
新竹地區表現亮眼，共有14所學校的5A達成率平均超過12%，其中最高甚至高達56.25%，引發家長與教育界熱議。圖為國中會考試場的示意圖。圖／本報資料照片

114年國中教育會考成績於昨日公布。根據心測中心統計，今年共有1萬6547名考生達到會考5A等級，佔全體考生的9.59%，被視為進入明星高中的基本門檻。其中，新竹地區表現亮眼，共有14所學校的5A達成率平均超過12%，其中最高甚至高達56.25%，引發家長與教育界熱議。

針對今年國中會考後的高中錄取分數預測，新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國指出，去年竹科實中需5A10＋作文5級分、竹中為5A6＋、竹女為5A4＋。今年因適逢生肖牛虎年，竹苗區國三學生人數明顯下滑，會考報名人數較去年減少1315人、減幅達8.57%。

不過，他也提醒，今年補教業者對錄取分數看法出現分歧：一派認為考生實力提升、競爭更激烈，錄取門檻可能上升；另一派則認為高中名額不變、考生減少，將使中段學生受惠。黃建國以「操場搶椅子」為例說明，過去是50人搶30張椅子，今年變成45人搶同樣名額，即使不是跑第一，也更有機會搶到位子，象徵部分原本邊緣分數的學生，今年可能順利錄取。

黃建國進一步分析，雖然總考生人數下降，但114年各類精熟（A）等級組合（如5A、4A1B、3A2B..等）在全體考生中的占比都略高於去年，顯示今年具實力的考生相對集中，為分數預測增添變數。實際結果仍待6月20日序位區間資料公布後，方能進一步分析。整體而言，今年的錄取分數變化幅度預料將比往年更為明顯，提醒家長與學生密切關注後續資訊，提早做好升學規畫。

國中教育會考成績出爐，多所學校已於學校臉書群組或網頁公布成績，網路上也流傳「竹苗區15所學校5A人數超過全國平均的動態更新」：曙光198人、平均56.25%，義民146人、平均48.50%，實驗66人、平均41.5%，康乃薾34人、平均41%，康橋34人、平均38%，成功170人、平均34%，東興181人、平均32.21%，光武130人、平均29.6％，培英189人、平均23.89%，三民121人、平均17.63%，君毅43人、平均16.2%，光華65人、平均14.9%，建功49人、平均14.8%，仁愛35人、平均13%，二重29人、平均12%。

黃建國指出，從今年會考表現來看，新竹學生整體實力不容小覷，教育資源集中、補教協力成效顯著，使新竹成為全台競爭力數一數二強的區域。多所學校5A比例遠高於全國平均，成為全台教育表現的亮點。這樣的成果，與新竹濃厚的學習風氣、教育資源的高度投入，以及家長對教育的高度重視密切相關，尤其在竹科帶動下，高收入家庭背景促使學生展現更強的學習競爭力。

黃建國說，然而更值得關注的是新竹縣國中呈現明顯的M型化現象：部分頂尖學校的5A比例極高，許多學校卻偏低，「顯示強者愈強、弱者愈弱的差距」。其中，竹北區的明星學校具有磁吸優秀學生的效應，使資源與表現集中於少數學校。相較之下，新竹市國中5A比例分布較為平均，不僅有頂尖學校拉抬平均值，其他學校也普遍維持在中高水平，鮮少出現極端低分布，整體學力結構較為穩定，值得家長在選校與長遠學習規畫上審慎評估。

新竹 國中教育會考 114會考

延伸閱讀

國中教育會考彰化區5人全科滿級分作文也滿分 整體表現出色

苗栗縣國中會考結果出爐 學力表現拔尖、扶弱都搶眼

安溪國中黃振禹靠自學上建中科學班 會考再拿34.8分

竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

相關新聞

新竹這14校5A比例全國領先 錄取分數補教業者看法分歧

114年國中教育會考成績於昨日公布。根據心測中心統計，今年共有1萬6547名考生達到會考5A等級，佔全體考生的9.59%...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

國中會考5C不到萬人 歷年新低

國中教育會考昨公告成績，心測中心統計，今年五Ａ和寫作六級分考生僅五四一人，占全體考生百分之○點三，較去年減少一七一人，獲...

會考放榜！預估錄取門檻 建中34.8 北一女33.8

國中教育會考成績昨公布，基北區私立華興中學校長曾騰瀧表示，基北區滿分卅六分，預估建中最低錄取分數卅四點八分、北一女卅三點...

新北平溪三校聯合快閃基隆海科館 學生舞出自信與活力

新北市平溪區三所國小今（6）日攜手前往基隆海洋科技博物館，舉辦一場別開生面的「校外快閃舞蹈表演」，讓學生在校外舞台展現學習成果與藝術才華，吸引不少遊客駐足欣賞，現場氣氛熱烈。

美國猶他州學生到訪新北三芝國中 國際交流相見歡

三芝國中力推國際教育，去年有來自美國猶他州的高中學生到訪三芝國中，今年差不多的時間美國猶他州的高中學生再度到訪，在歡迎的開場儀式中，透過雙方準備的精彩表演互動，感受到彼此國家的文化特色與魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。