會考放榜！預估錄取門檻 建中34.8 北一女33.8
國中教育會考成績昨公布，基北區私立華興中學校長曾騰瀧表示，基北區滿分卅六分，預估建中最低錄取分數卅四點八分、北一女卅三點八分、師大附中卅三點六分、成功高中卅二點六分、中山女中卅一點六分。
曾騰瀧建議，免試入學可填卅個志願，前五志願是最重要，把握夢幻、落點、保險三原則，很有機會金榜題名。
國中會考成績分Ａ、Ｂ、Ｃ三等級，加上至多兩個「+」號標示。新竹市今年有九○五名考生拿五Ａ以上，其中五人以五Ａ十＋、作文滿級分奪榜首，競爭激烈。
新竹市補習教育協會理事長連文宏表示，預估新竹實驗高中需五Ａ十＋、作文五級分，新竹高中與新竹女中分別落在五Ａ五＋、五Ａ四＋，作文都要四級分。
至於今年將改隸為陽明交大附中的竹北高中，連文宏說，預估落點也將竄升，可能將追上竹中、竹女。
至於中投區，成績計算方式為五科依等級從一至七級，分別對應三至廿一點，加上作文一至六點，滿分一一一點。
台中一中與台中女中等兩所指標性學校皆表示，今年預估錄取標準將下修，最低錄取分數可能都會落在九十二點附近，建議學生成績達五Ａ四＋、作文五級分以上，再考慮挑戰第一志願。
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