國中會考5C不到萬人 歷年新低

國中教育會考昨公告成績，心測中心統計，今年五Ａ和寫作六級分考生僅五四一人，占全體考生百分之○點三，較去年減少一七一人，獲得五Ａ者有一萬六五四七人，也比去年略降。值得注意的是，儘管五Ｃ學生數創歷史新低，但寫作滿級分人數減少，會考數學非選題更有逾七成考生僅獲○至一級分。

台師大數學系教授謝豐瑞指出，今年數學非選題答題意願較前三年差，主因是題目需較強的閱讀理解能力，教學現場仍需加強學生將生活情境中的數、量、形關係轉化為數學式的能力。

心測中心統計，今年共九九九九人拿下五科待加強Ｃ，占比百分之五點八，這是會考自二○一四年上路以來，拿五Ｃ的學生數占比首次低於百分之六。寫作則有九七三人拿下滿分六級分，占比百分之○點五，七五三人抱蛋，占比百分之○點四。

台師大國文系教授李清筠說，今年寫作素材非常生活化，考生人人有話可說、都能找到發揮題材，因此零級分人數大減。今年寫作提供一張圖與六個並置詞彙，考生看不懂圖一也沒關係，只要選擇圖二詞彙加以表述就有分，而零分主因還是不想寫、沒表達意願，或抄寫無關內容。

李清筠也提到，今年寫作六級分人數較少，但五級分人數增，評估是寫作時間受壓縮，考生可練習閱讀與手寫速度，教師可鼓勵學生撰寫時跳脫純粹的事件敘述，進一步開展省思，創造文章層次多樣性。

此外，今年會考數學非選題，二大題都有逾七成考生僅獲○至一級分，其中非選第二題，更創下一○八課綱實施以來，空白率最高的非選試題，約四分之一學生放棄作答。

謝豐瑞指出，從今年數學科非選題的作答情形看來，很多考生直接空白，代表看不懂題目或無基本的數感，再加上答題到最後時間緊迫，導致答題率偏低。

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