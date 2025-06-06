獎學金30萬每天還省3小時通勤 他捨建中在地就學念基中

國中教育會考今天寄發成績單，基隆市碇內國中學生成績亮眼，5名學生總分達到30分，最高分是蕭向鈞拿到35．6分（5A++、作文4級分），他的分數可上建中，但他決定念國立基隆高中，除可拿30萬獎學金外，每天還可省3小時通勤時間。他說「每天多一點時間念書，不迷思台北名校。」

國中教育會考成績揭曉，基隆碇內國中學生亮眼，學校指出，5人總分達到30分，最高分是35．6分。拿下最高分的蕭向鈞平時成績就相當優秀，他認為，不必迷思台北名校，因為基隆通勤台北每天上下學要花很多時間，加上塞車影響，每天至少多花3小時以上，不一定是最好選擇。

蕭向鈞表示，30萬獎學金可做更好的利用，是很大的鼓勵，他的目標是在基隆努力拚3年爭取繁星計畫，考上心目中的理想大學。

基隆高中校長鍾定先表示，基中自栩要成為基隆人的好學校，因此基中不僅推動地就近入學，更是以「卓育菁莪，基中領航」的心，努力以多元的學習資源來成就學生卓越的未來。學校為鼓勵優秀學生在在地就學，有最高額可領30萬元的獎勵，每學期可領5萬。

碇內國中表示，今年學生展現扎實的學習力與超強實力，但多位學生選擇就近入學、留在基隆，展現對家鄉的深厚情感，也響應「基隆大留才計畫」的在地教育願景。今年在地就學除了蕭向鈞外，另外還有于紫愋、廖宏軒2人拿到30.6分，可上台北名校，但也都選擇基中就讀。

基隆市府政府因應少子化學校面臨減班壓力及為鼓勵學子在地就學，訂有最高30萬元獎學金，鼓勵學子選擇就讀4所市立高中。

國立基隆高中也有最高30萬獎金學，歷年來有不少捨建中來就讀都，也都都考上第一志願的國立大學。國立基隆女中114學年度起，也祭出3年最高可領36萬獎學金，鼓勵在地就學，是基隆公私立各學校獎金最高的。

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