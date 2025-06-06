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吃了畢典餐盒嘔吐腹瀉 金門18國中生疑食物中毒

聯合報／ 記者蔡家蓁李定宇／金門即時報導
金門國中18名患者參與學校畢業典禮活動後，食用學校提供麵包餐盒陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。圖／金門縣府提供
金門國中18名患者參與學校畢業典禮活動後，食用學校提供麵包餐盒陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。圖／金門縣府提供

金門衛生局今日上午接獲某國中電話通報及金門醫院急診室傳真通報，有5人疑似發生食品中毒症狀；經衛生局初步調查病患人數陸續增加中，計有18名患者均為6月4日參與某國中學校畢業典禮活動後，食用學校提供之麵包餐盒，於6月4日至6日陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀，並陸續前往金門醫院急診室就醫。

衛生局已要求餐盒供應商先停業接受調查。截至6月6日下午5時，計有18位患者，其中13位有就醫、5位未就醫。

衛生局接獲通報後啟動食品中毒通報調查機制，經調查供應商購買多家烘焙產品，再自行組合餐盒內容，交貨給學校。製造廠商包括金門及桃園業者共4家。餐盒內容包括：手工燕麥餅乾、小起酥蛋糕、法蘭西手工羊角、檸檬蛋糕、杯子蛋糕等。

衛生局針對學校留樣餐盒食品及製作場所進行抽驗與採樣，寄送台灣實驗室進行檢驗分析。後若確認屬於食品中毒事件，將依食安法處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

本案13名有前往就醫患者經治療後症狀均屬輕微，已陸續返家休養。衛生局再次提醒，學校及各機關單位辦理活動提供團體餐點時，應嚴格把關食品來源與製程及保存環境，並選用合法登記之食品業者，以確保食品安全。

金門國中18名患者參與學校畢業典禮活動後，食用學校提供麵包餐盒陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。圖／金門縣府提供
金門國中18名患者參與學校畢業典禮活動後，食用學校提供麵包餐盒陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀。圖／金門縣府提供

餐盒 食物中毒 金門 衛生局 畢業典禮

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