國中教育會考彰化區5人全科滿級分作文也滿分 整體表現出色

今年國中教育會考今寄發成績單並開放網路查詢，彰化縣政府統計全縣有5名考生全科滿級分45級分（5A++）且寫作測驗6級，45級分有26人，整體表現亮麗；縣政府表示，會考成績疑義者，本月8日至9日向國立鹿港高中申請複查成績，考生應在本月20日至25日中午12點前完成志願選填。

彰化縣立藝術高中國中部音樂班學生李曉樂45級分、作文6級分，也榮登勇奪榜首。她曾獲得全縣低音提琴競賽第二名、語文競賽作文第四名，今分享求學經驗「把握時間、常保熱情、勇往直前。」

竹塘國中考生莊淽甯獲得第十六屆全日本鐵道模型大賽最佳品質獎，也是科展、語文競賽、體育比賽中的常勝軍，當選彰化縣品德大使，這次考出45級分、作文5級分好成績，發展多元潛能，自律和跨領域的學習態度被師長誇讚。

得到2025總統教育獎「奮發向上獎」的考生鄒芷琳拿到5A、作文5級分，溪湖國中鄭睿煜同獲奮發向上獎，取得39級分，他們都表現出逆境中力爭上游、不斷超越自我的堅強意志力。

彰安國中體育班曾勇奪中正盃曲棍球比賽國中女子組全國冠軍，班上5名學生跨過彰女錄取門檻，籃球隊、田徑隊也有多名學生獲5A以上優異成績，展現文武雙全的學習力。

縣政府指出，彰化區免試入學報名作業採線上填報及實體送件，本月20日開放個人序位查詢並公告各校實際招生名額，20日至25日中午12點前完成志願選填，7月8日放榜，7月10日上午9點前到錄取學校報到。

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