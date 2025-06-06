114國中會考成績今公布 雄中、雄女錄取門檻曝光
114年國中教育會考今公布成績，補教與升學輔導界預估高雄市明星高中落點分析，高雄高中30分30點、高雄女中30分26點、師大附中30分25點、鳳山高中28分27點、新莊高中26分24點。
高名教育事業集團老師李世揚分析，今年高雄地區報考總人數較去年明顯減少，頂尖高中錄取門檻略為下修。其中，雄女過去錄取以4A++為主，今年4A學生建議可「勇敢填」，仍具上榜機會。若擔憂風險，也可彈性調整為「30級分國英數自然皆A」以上的穩健選填組合。
相較之下，雄中仍維持高人氣，需審慎評估，近年雄中穩定在30級分、國英皆A++的高標準，今年若僅國文為A、其他A++，則仍有機會卡位，但競爭壓力仍大，因此，30分30點分數未必保證錄取，若國文科達A++錄取才較有把握。
值得注意的是，鳳山高中近年成為家長與學生熱選對象，熱度攀升。李世揚觀察，鳳中相對班級數較多、招生量大，收分彈性也較高，尤其具備特殊班等多元選擇，加上社群討論熱度高、形象正面，成為許多學生優先考慮對象。
李世揚說，師大附中雖仍維持一定聲量，但班級數少、未設置特殊班，不過由於地緣鄰近與五福國中成績整體偏高，也支撐該校分數不墜。關於更多落點預測及選填志願，15日下午2點半將在站前捷勝補習班舉辦免費說明會。
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