竹縣中正國中國樂團闖國際舞台 締結姐妹團參賽展風采

新竹縣中正國中國樂團踏上國際舞台，前往馬來西亞參加「2025國際禾樂藝術節華樂比賽」，這次也與檳城菩提中學及華都中學進行交流，不僅簽署姐妹團協議，也藉由音樂深化彼此情誼。中正國中校長蔡英煌說：「教育的本質不是尋找一個美麗的地方，而是讓孩子們所到之處變得美麗。」

新竹縣中正國中國樂團從2018年成立以來，克服學生零基礎和資源有限的挑戰，在全校師生的努力下，不僅屢創佳績，最近更於113年度全國學生音樂比賽「絲竹室內合奏」項目中榮獲全國優等，展現耀眼實力。6月3日至7日，國樂團踏上國際舞台，前往馬來西亞參加「2025國際禾樂藝術節華樂比賽」，並與當地兩所學校進行音樂交流。

中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景，期望學生能在3000公尺高山音樂會和3000公里的國際交流中成長。本次行程成功解鎖出海目標，經學務主任王譽潣申請，獲安麗慈善基金會「追夢基金」支持，樂團得以前往馬來西亞參賽並進行跨國文化交流。

學校昨天檳城菩提中學及華都中學進行交流，國樂團此次與檳城菩提中學及華都中學進行交流，不僅簽署姐妹團協議，也藉由音樂深化彼此情誼。活動中，樂團演奏台灣經典曲目「望春風」，三校學生合奏「金蛇狂舞」等作品，展現音樂無國界的能量。多數學生首次出國參賽，心情既興奮又感恩，經過長期努力練習，成功呈現精湛演出。

蔡英煌感謝家長的支持、師長的陪伴，以及基金會與各界的協助，讓孩子們得以站上國際舞台。這段旅程不僅是音樂的展現，更是教育最動人的風景。 這次也與檳城菩提中學及華都中學進行交流，不僅簽署姐妹團協議，也藉由音樂深化彼此情誼。圖／中正國中提供 新竹縣中正國中國樂團踏上國際舞台，前往馬來西亞參加「2025國際禾樂藝術節華樂比賽」，這次也與檳城菩提中學及華都中學進行交流。圖／中正國中提供 樂團演奏台灣經典曲目「望春風」，三校學生合奏「金蛇狂舞」等作品，展現音樂無國界的能量。圖／中正國中提供

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