苗栗縣國中會考結果出爐 學力表現拔尖、扶弱都搶眼

114年國中教育會考今天寄發成績單，苗栗縣各公私立國中5A以上學生有240人，其中6人取得5A10+寫作6級分的滿分成績，縣府教育處強調，近年苗栗縣的學生在學力表現上持續提升、不論「拔尖」或「扶弱」都呈現成長與進步。

今年國中教育會考，苗栗縣5A10+作文滿級分的「榜首」共6人，都在竹南鎮就讀，其中私立君毅中學國中部黃心彤、吳祐葶、楊永新3人取得榜首成績、照南國中高譽甄、陳昕、陳亭瑜3人也獲得滿級分榜首佳績，兩校表現都超越去年； 照南國中已連續2年在國中會考中出現榜首，拚出5A10+寫作6級分的好成績，今年一次出現3名榜首，人數也創下歷年最佳紀錄。

縣府教育處指出，苗栗縣近年來國中應屆畢業生呈現逐年遞減的現象，2024年4425人，今年一口氣少了538人，應屆畢業生人數與前一年相較，落差最大。竹苗考區教育會考今年報名人數共有1萬4022人，苗栗縣應屆考生共3890人。

教育處表示，114年國中教育會考苗栗縣成績表現亮眼，5A10+寫作五級分人數較去年增加36%，5A學生比率與歷年相較，也有不錯表現，這次會考苗栗縣各科待加強比率大幅降低，可見在縣府各項計畫挹注及各校持續努力下，已逐步展現成效。

苗栗縣長鍾東錦表示，縣府近年來積極推動各項學力提升計畫，除「拔尖」之外，對「扶弱」更是不遺餘力，各科待加強的比率持續下降，其中表現最為亮眼的分別為國文科、社會科及自然科，5科待加強比率都下降的學校包括君毅高中國中部、興華高中國中部、公館國中、通霄國中、烏眉國中及獅潭國中，期許縣內學子邁入下一個學習階段時，能繼續保持學習熱情，展現更多元、適性、亮眼的表現。

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