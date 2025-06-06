兩大連鎖餐飲品牌總部回饋鄉里10年 80名師生吃現做餐點很幸福
彰化縣唯賀國際餐飲集團落腳埔心鄉，一連10年舉辦公益感恩餐會回饋地方，今再度邀請鄉內8所國中小的80名師生到餐飲總部聚餐，享用今年與排隊名隊聯手推出的「聰明醬金沙雞肉義大利麵」與「林聰明魚薯條」限定料理，師生覺得很幸福。
唯賀集團旗下兩大品牌「天利食堂」、「NU PASTA」在全台有數十家分店，位在埔心鄉的集團總部，連年邀請鄉內國中小學的經濟弱勢學生用餐，也犒賞校長與教師的辛勞，今「心繫埔心・唯賀傳愛」公益感恩餐會有30名師長、50名學生參加，學生繪製夢想看板，寫下最感恩的人或事並朗誦。
唯賀每年都規畫手做點心活動，先前做過彩色沙拉、義大利雙起司PIZZA，今天夢幻果凍DIY，發給每名師生一個蝶豆花天然色素染製的果凍，拿彩色棉花糖、粉圓等食材點綴，體驗製作美味漂亮點心需要動動腦，成品也當作自己餐後點心。
每年公益感恩餐會都有Buffet，今年唯賀招待與嘉義排隊名店林聰明沙鍋魚頭聯名的限定料理「聰明醬金沙雞肉義大利麵」與「林聰明魚薯條」，希望學生吃了頭好壯壯、聰明會讀書，另有學校午餐最受歡迎的義大利麵、炸薯、玉米濃湯，
這些由NU PASTA義大利麵主廚現場烹調，學生吃得盤底朝天。
唯賀2015年起辦理唯賀助學金，連續10年開放埔心鄉內國中小學清寒學童申請，每名學生依狀況每學期3千元至6千元助學或緊急救助，累計幫助超過200人，今天用餐學生就有申請助學金者；唯賀國際餐飲集團總經理吳家德表示，唯賀期許做到回饋在地的社會企業責任，透過穩定且長期的計畫，陪伴更多學子和家庭走過人生幽谷。
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