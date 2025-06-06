快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

國道1號南向4事故共14車追撞！全車道卡死 回堵3公里

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供
在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供

在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。桃園市副市長蘇俊賓今出席並與畢業生一同許下「十年之約」，約定十年後重返母校，開封這罐今日親藏的茶葉。

今畢業生親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏，封存的不只是清香茶韻，更是青春記憶與未來的承諾，最後更以他們在校所學的茶道，親自布置感恩茶席，感恩貴賓及師長對他們的期許與栽培。

蘇俊賓今與畢業生一同許下「十年之約」，約定十年後重返母校，開封這罐今日親藏的茶葉，一起細品當年的純真與感動，話說當年情誼與夢想。

蘇俊賓今表示，藏茶活動不僅深具茶鄉文化的精神傳承，更是食農教育與鄉土認同的創新典範。他勉勵畢業生，龍潭是桃園市著名的茶鄉，所生產的桃映紅茶更是桃園之光，期許畢業生有朝一日能成為新時代的茶青，將在地的茶文化與技藝發揚光大，讓茶鄉持續茁壯，在國際上揚名。

校長陳梅蓉說，9九藏茶是龍源國小的給予畢業生祝福的傳統儀式，期許一場結合茶鄉文化、教育與未來承諾的「9九藏茶」活動，為龍源國小畢業生們寫下最具香氣與情感的青春詩篇。

在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供
在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供
在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供
在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供

蘇俊賓 茶葉 桃園

延伸閱讀

桃園連關2家老書局 蘇俊賓速寫留念...感嘆消費型態移轉迎熄燈

桃園龍舟賽逾百年 今年情商神將划龍舟超吸睛

廚房媽媽已越來越少 蘇俊賓提3數據打臉彭啓明：別再扯

彭啓明盼少說「用肺發電」 蘇俊賓打臉：數據誤導

相關新聞

兩大連鎖餐飲品牌總部回饋鄉里10年 80名師生吃現做餐點很幸福

彰化縣唯賀國際餐飲集團落腳埔心鄉，一連10年舉辦公益感恩餐會回饋地方，今再度邀請鄉內8所國中小的80名師生到餐飲總部聚餐...

安溪國中黃振禹靠自學上建中科學班 會考再拿34.8分

114年國中教育會考成績今公布，為鼓勵在地就學，新北教育局續推獎助學金，凡設籍新北且為新北市國中畢業生、經錄取就讀新北市...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

苗栗縣國中會考結果出爐 學力表現拔尖、扶弱都搶眼

114年國中教育會考今天寄發成績單，苗栗縣各公私立國中5A以上學生有240人，其中6人取得5A10+寫作6級分的滿分成績...

桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系...

竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

今年國中教育會考成績今天出爐，新竹市905名考生拿到5A以上成績，其中5人以5A10+作文滿級分勇奪榜首。補教業者說，竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。