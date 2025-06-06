桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。桃園市副市長蘇俊賓今出席並與畢業生一同許下「十年之約」，約定十年後重返母校，開封這罐今日親藏的茶葉。

今畢業生親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏，封存的不只是清香茶韻，更是青春記憶與未來的承諾，最後更以他們在校所學的茶道，親自布置感恩茶席，感恩貴賓及師長對他們的期許與栽培。

蘇俊賓今與畢業生一同許下「十年之約」，約定十年後重返母校，開封這罐今日親藏的茶葉，一起細品當年的純真與感動，話說當年情誼與夢想。

蘇俊賓今表示，藏茶活動不僅深具茶鄉文化的精神傳承，更是食農教育與鄉土認同的創新典範。他勉勵畢業生，龍潭是桃園市著名的茶鄉，所生產的桃映紅茶更是桃園之光，期許畢業生有朝一日能成為新時代的茶青，將在地的茶文化與技藝發揚光大，讓茶鄉持續茁壯，在國際上揚名。

校長陳梅蓉說，9九藏茶是龍源國小的給予畢業生祝福的傳統儀式，期許一場結合茶鄉文化、教育與未來承諾的「9九藏茶」活動，為龍源國小畢業生們寫下最具香氣與情感的青春詩篇。 在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供 在茶香氤氳中，桃園市龍潭區龍源國小今舉行一場別開生面的畢業典禮系列活動「9九藏茶」。畢業生們在感恩與祝福中，親手完成一系列製茶工序，從親採茶青、萎凋、揉捻、烘製，並將所製茶葉珍藏封存。圖／龍源國小提供

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