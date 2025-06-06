快訊

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

多元展能綻放璀璨 新北淡水坪頂國小畢業美展

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過畢業成果展，展現學生的這六年來的學習成果。 圖／紅樹林有線電視提供
透過畢業成果展，展現學生的這六年來的學習成果。 圖／紅樹林有線電視提供

為了留下孩子們的學習軌跡，新北市淡水區坪頂國小特別在校內艾草館，為畢業班學生辦理美勞成果展。希望藉由多元素材展現每位畢業生六年來於藝文領域學習的豐富成果，讓他們能夠於這個學習階段畫下完整句點，這次展出的作品非常多樣，不僅呈現學生們的創意，現場更可感受到學生們對藝術的鑽研與熱情。

坪頂國小校長蔡明雄表示，這次內容有精緻的陶藝作品，還有充滿童趣的繪畫，另外還有別具巧思的手作藝品及引人遐想的裝置藝術，以獨特的空間語言媒材組合，傳達出創作者對生活與社會的觀察。雖然學校屬於山林小校的坪頂國小學生數不多，但秉於每個孩子都是獨立學習個體的教育原則，學校自入學起，透過各式課程探求學生興趣，讓孩子勇於創作每一件作品，進而創新學習。

蔡明雄也說明，這次畢業生美勞成果展是孩子們六年學習生涯中最光榮的時刻，看到他們這次多樣性的創「藝」展現，全校親師都感到驕傲。這次美展不僅展現了學生們在藝術領域的學習成果，更是所有參展者對六年學期生涯的回顧與沉澱，這無疑也是他們的成長印記，相信這將是其邁向下一學習進程的自信與能量。

淡水 小學生

延伸閱讀

主計總處擬修地方補助 新北呼籲事關民眾福祉應先研議

提升一線警員安全保障及機動性 新北警獲贈7輛偵防車

新北殯儀館回饋金6/7起發放 44里符合資格

新北鶯歌美術館今會勘 民代要求動線標誌要再加強

相關新聞

獎學金30萬每天還省3小時通勤 他捨建中在地就學念基中

國中教育會考今天寄發成績單，基隆市碇內國中學生成績亮眼，5名學生總分達到30分，最高分是蕭向鈞拿到35．6分（5A++、...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

新北平溪三校聯合快閃基隆海科館 學生舞出自信與活力

新北市平溪區三所國小今（6）日攜手前往基隆海洋科技博物館，舉辦一場別開生面的「校外快閃舞蹈表演」，讓學生在校外舞台展現學習成果與藝術才華，吸引不少遊客駐足欣賞，現場氣氛熱烈。

美國猶他州學生到訪新北三芝國中 國際交流相見歡

三芝國中力推國際教育，去年有來自美國猶他州的高中學生到訪三芝國中，今年差不多的時間美國猶他州的高中學生再度到訪，在歡迎的開場儀式中，透過雙方準備的精彩表演互動，感受到彼此國家的文化特色與魅力。

新北雙溪校群走讀猴硐礦村 讓學生認識家鄉歷史

新北市雙溪高中今（6）日上午舉辦「雙溪校群－五校聯合猴硐校外教學」活動，結合礦業歷史走讀與文化體驗，讓學生走出教室、深入社區，以實地探訪方式認識家鄉產業與人文發展。

多元展能綻放璀璨 新北淡水坪頂國小畢業美展

為了留下孩子們的學習軌跡，新北市淡水區坪頂國小特別在校內艾草館，為畢業班學生辦理美勞成果展。希望藉由多元素材展現每位畢業生六年來於藝文領域學習的豐富成果，讓他們能夠於這個學習階段畫下完整句點，這次展出的作品非常多樣，不僅呈現學生們的創意，現場更可感受到學生們對藝術的鑽研與熱情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。