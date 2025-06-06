多元展能綻放璀璨 新北淡水坪頂國小畢業美展
為了留下孩子們的學習軌跡，新北市淡水區坪頂國小特別在校內艾草館，為畢業班學生辦理美勞成果展。希望藉由多元素材展現每位畢業生六年來於藝文領域學習的豐富成果，讓他們能夠於這個學習階段畫下完整句點，這次展出的作品非常多樣，不僅呈現學生們的創意，現場更可感受到學生們對藝術的鑽研與熱情。
坪頂國小校長蔡明雄表示，這次內容有精緻的陶藝作品，還有充滿童趣的繪畫，另外還有別具巧思的手作藝品及引人遐想的裝置藝術，以獨特的空間語言媒材組合，傳達出創作者對生活與社會的觀察。雖然學校屬於山林小校的坪頂國小學生數不多，但秉於每個孩子都是獨立學習個體的教育原則，學校自入學起，透過各式課程探求學生興趣，讓孩子勇於創作每一件作品，進而創新學習。
蔡明雄也說明，這次畢業生美勞成果展是孩子們六年學習生涯中最光榮的時刻，看到他們這次多樣性的創「藝」展現，全校親師都感到驕傲。這次美展不僅展現了學生們在藝術領域的學習成果，更是所有參展者對六年學期生涯的回顧與沉澱，這無疑也是他們的成長印記，相信這將是其邁向下一學習進程的自信與能量。
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