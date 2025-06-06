安溪國中黃振禹靠自學上建中科學班 會考再拿34.8分

114年國中教育會考成績今公布，為鼓勵在地就學，新北教育局續推獎助學金，凡設籍新北且為新北市國中畢業生、經錄取就讀新北市立高中及技高學校，最高可獲30萬元獎學金，不過錄取板橋高中不在此列。安溪國中黃振禹靠圖書館資源自學，會考前已錄取建國中學科學班，會考也拿下4A++與1A+、總分34.8分佳績。

安溪國中黃振禹已在會考前錄取建國中學科學班，仍全力準備會考，最終取得4A++與1A+、總分34.8分佳績。求學過程沒補習，都是透過圖書館資源自學，特別善於筆記統整與重點複習，課餘時間也會藉由魔術方塊幫助自己調適壓力。

秀峰高中國中部劉禹鴻獲會考36分滿級分佳績，在校三年積極參與班務擔任學藝、總務、衛生組長及數理科目小老師，兼具責任感與領導力；曾代表學校參加「113年度國民中小學線上數位閱讀專題探討競賽」榮獲國中D組特優殊榮。

安康高中國中部王渝葶獲得2A++2A+1A、總分31.8分的優異成績。平日熱愛閱讀，積極參與閱讀社團，喜歡以圖文創作詮釋閱讀心得，並在語文競賽中榮獲作文第二名。在校期間從未遲到缺席，畢業榮獲市長獎、模範生及全勤獎。

樟樹國際實中李承樺克服重積性氣喘與視覺障礙的挑戰，平日以在家教育方式學習，在身體狀況允許時會返校參與課程，即便會考期間氣喘發作，仍堅持完成考試，展現堅毅精神與感人毅力。本次會考作文成績滿分6級分，未來也將就近就讀秀峰高中，持續邁向夢想。

教育局提醒，6月20日於「114學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」(https://ttk.entry.edu.tw)將公告各校實際招生名額，正式志願選填時間從20日中午12時起，至26日中午12時截止，家長與學生可逕上該網站進行選填志願。

此外，應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件時間；個別報名的同學請在6月28日上午9時至下午4時，或6月29日上午9時至中午12時，親自或委託他人至新北市永平高中現場辦理繳件與資料核對。

新北市教育局也將協助學生志願選填，6月20日至26日辦理免試入學適性輔導，由各國中學校專業教育人員包含行政人員、導師及輔導老師等，提供學生專業協助與家長諮詢建議；教育局也會在該期間每日上午8時30分至下午5時，提供適性入學電話諮詢服務，並設立「十二年國教志願選填諮詢專線」(02)2955-9019 分機18。 安康高中王渝葶獲得2A++2A+1A、總分31.8分的優異成績。圖／新北教育局提供 安溪國中黃振禹會考拿下4A++與1A+、總分34.8分佳績。圖／新北教育局提供 樟樹國際實中李承樺克服重積性氣喘與視覺障礙的挑戰，會考作文成績滿分6級分。圖／新北教育局提供

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