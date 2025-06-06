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新北雙溪校群走讀猴硐礦村 讓學生認識家鄉歷史

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
五校學子透過校外活動走讀，深刻感受早年礦業時期的生活面貌。 圖／觀天下有線電視提供
五校學子透過校外活動走讀，深刻感受早年礦業時期的生活面貌。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪高中今（6）日上午舉辦「雙溪校群－五校聯合猴硐校外教學」活動，結合礦業歷史走讀與文化體驗，讓學生走出教室、深入社區，以實地探訪方式認識家鄉產業與人文發展。

參與此次活動的學校包括了雙溪高中、牡丹國小、上林國小、柑林國小以及雙溪國小，各校學生在礦工文史館志工的帶領下，踏查猴硐礦村歷史場景，聆聽老礦工口述過往礦坑工作的艱辛與生命故事，深刻感受礦村子弟的時代記憶。

除導覽走讀外，活動亦安排搭乘礦坑台車，模擬早年礦工通勤的交通情境，讓學生親身體驗百年礦業歷史的生活面貌。最後一站則走訪猴硐著名的「貓村」，在悠閒氛圍中結束此次人文與自然兼具的學習行程。

雙溪高中表示，雙溪和猴硐一樣，曾是典型的礦村，今天的活動就是希望透過實地探索與跨校合作，讓孩子認識自己家鄉的歷史根源，也促進學校與社區之間的連結。

此次「五校聯合猴硐校外教學」不僅加深學生對地方文化的理解，也象徵雙溪校群跨階段教育合作的具體成果，未來也將持續推動更多融合在地特色的教學活動。

雙溪高中 猴硐

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