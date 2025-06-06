美國猶他州學生到訪新北三芝國中 國際交流相見歡
三芝國中力推國際教育，去年有來自美國猶他州的高中學生到訪三芝國中，今年差不多的時間美國猶他州的高中學生再度到訪，在歡迎的開場儀式中，透過雙方準備的精彩表演互動，感受到彼此國家的文化特色與魅力。
三芝區長賴小萍出席活動表示，歡迎美國猶他州高中生的到來，三芝有山、海與河川等美景，期許透過難得的國際交流，讓來自美國的高中生能夠體驗台灣的美麗景緻與傳統文化，並且感受到三芝的好山、好水、好特產與賓至如歸的感覺。
三芝國中校長黃中良指出，感謝美國猶他州青年團志工再度到來，讓學生有與國際夥伴交流學習的機會，下週三芝國中的學生也要到日本國際交流，相信透過無國界的交流學習，可以讓孩子們認識更多的文化特色，並且也開拓國際視野。
其實美國猶他州高中生是作為志工到訪交流，今年的活動內容也相較去年有些不同，不只是三芝國中，美國高中生也會到三芝國小與國小學生進行交流，為此三芝國中與三芝國小校長也一起在開幕的歡迎儀式中頒發感謝狀，感謝這群美國猶他州高中生的到來，為學生增加了國際視野，並且也將在台灣的美好回憶帶回美國與家人共享。
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