新北平溪三校聯合快閃基隆海科館 學生舞出自信與活力
新北市平溪區三所國小今（6）日攜手前往基隆海洋科技博物館，舉辦一場別開生面的「校外快閃舞蹈表演」，讓學生在校外舞台展現學習成果與藝術才華，吸引不少遊客駐足欣賞，現場氣氛熱烈。
此次參與活動的學校為平溪區的十分國小、菁桐國小與平溪國小，學生們帶來活潑有朝氣的舞蹈演出。表演不僅呈現平時在學校學習的成果，也讓孩子藉此機會走出課堂、接觸不同觀眾，提升自信心與舞台表現力。
十分國小校長利一奇表示，孩子們對今天的表演都非常期待與興奮，透過這場演出讓學生培養自信與團隊合作精神。透過這次快閃表演，不僅加深三校之間的交流，也展現偏鄉學校孩子們的活力與潛力。
活動的經費由海科館與公益小學堂提供贊助，為這次校外快閃表演提供了必要的支持，讓更多學生有機會參與這樣的文化與藝術活動。
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